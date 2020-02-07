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Zabıta Personeline “Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim” Eğitimi

Kartal Belediyesi, vatandaş ile daha etkili ve etkin iletişim kurabilmeleri ve sorunlu zamanlarda daha kontrollü davranmalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik iletişim eğitimi vermeye başladı.

Zabıta Personeline “Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim” Eğitimi

Kartal Belediyesi, vatandaş ile daha etkili ve etkin iletişim kurabilmeleri ve sorunlu zamanlarda daha kontrollü davranmalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik iletişim eğitimi vermeye başladı.

haber 2
haber 2
07 Şubat 2020 Cuma 14:25
Zabıta Personeline “Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim” Eğitimi
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Vatandaşın en çok iletişim kurduğu personelin başında gelen Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına yönelik yapılan “Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim” adlı eğitimde, iletişim süreçleri ve olası iletişim kazaları örnekler ile anlatıldı.

 

Eğitim; her ikisi de profesyonel koç ve eğitmen olan Filiz Şahinbaş ve Hülya Talu tarafından Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı’nda verildi.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimde zabıta personeline, kendilerini ve kişilik özelliklerini daha iyi ifade edebilecekleri ayrıntılı testler dağıtıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre kişilik özelliklerini daha iyi kavrayabileceklerini ifade eden eğitmenler, özellikle şiddetsiz iletişimin önemini ve bunu sağlamak için anahtar iletişim yöntemlerini anlattı.

 

Zabıta memurlarının sorularının da eğitmenler tarafından cevaplandırıldığı eğitim kapsamında Kartal zabıtasının, vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermesi hedefleniyor.

 

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