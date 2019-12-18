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Yolun Sonu Görünüyor!

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2020 Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerine partisi adına konuşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk Ozanı Musa Eroğlu’nun seslendirdiği türkü ile AKP’ye yüklendi: “Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor.” Karabat, TBMM Genel Kurulunda bugün (17 Aralık) Cumhurbaşkanlığı ve Milli Saraylar bütçesi üzerinde konuştu. 2020 bütçesinin, işsizliği düşürmeyen, yoksulluğu önlemeyen, yurttaşı mağdur eden bir bütçe olduğunu belirten Karabat, bütçenin sadece “sarayı ve yandaşı” memnun ettiğini vurguladı.

Yolun Sonu Görünüyor!

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2020 Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerine partisi adına konuşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk Ozanı Musa Eroğlu’nun seslendirdiği türkü ile AKP’ye yüklendi: “Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor.” Karabat, TBMM Genel Kurulunda bugün (17 Aralık) Cumhurbaşkanlığı ve Milli Saraylar bütçesi üzerinde konuştu. 2020 bütçesinin, işsizliği düşürmeyen, yoksulluğu önlemeyen, yurttaşı mağdur eden bir bütçe olduğunu belirten Karabat, bütçenin sadece “sarayı ve yandaşı” memnun ettiğini vurguladı.

haber 2
haber 2
18 Aralık 2019 Çarşamba 12:32
Yolun Sonu Görünüyor!

CHP’li Karabat, Saray, kasır gibi mülklerin Atatürk'ün isteğiyle 1933’te TBMM'ye devredildiğini hatırlatarak: “Bugün100 yıl geriye gitmiş durumdayız. Atatürk, saray mülklerini milletin hizmetine sunmuşken bunlar tekrar sarayın emrine verilmiştir. Bu durum demokrasimizin geldiği yeri özetlemek açısından önemlidir.” dedi.

Türkiye’nin 143 yıllık parlamenter geleneğinin tek adam rejimi ile kesintiye uğratıldığını ifade eden Karabat, İktidarın kendi bekasını Türkiye Cumhuriyetinin bekası gibi gösterdiğini kaydetti.

Karabat, Millî Saraylar Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Yasin Yıldız’ın getirilmesini de eleştirerek; “Camide içki içtiler yalanını söyleyen birisinin Milli Sarayların başına getirilmesi itibarlı bir iş midir? Millî Sarayların başına bu Meclisin Başkanının ihaleyle ilgili soruşturma açtığı birisinin gelmesi itibarlı bir iş midir?” diye konuştu.

Konuşmasında “Milletin itibarını simit parasından daha düşük hâle getirdiniz” ifadelerini kullanan Karabat, Kayyum atanan belediyelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kayyum atanan belediyelerin bütçesiyle ilgili araştırma yapmaya çalıştık, bir haftadır bütçelerine ulaşamıyoruz. Bu bütçelerin nasıl yapıldığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kaybedilen bütçenin Diyarbakır'dan, Van'dan çıkarılmaya mı çalışıldığını, yandaşlara oradan pay mı ayrılmaya çalışıldığını da sormak hakkımız diye düşünüyoruz”

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