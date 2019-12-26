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Yepyeni Haber-Dünyada İlk Ve Tek: Gerçek Yoga Dergisi!

2011 yılından bu yana kesintisiz olarak yayınlanan, dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi Yoga Academy Journal’ın 29. sayısı çıktı. Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç konular içeriyor.

Yepyeni Haber-Dünyada İlk Ve Tek: Gerçek Yoga Dergisi!

2011 yılından bu yana kesintisiz olarak yayınlanan, dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi Yoga Academy Journal’ın 29. sayısı çıktı. Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç konular içeriyor.

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26 Aralık 2019 Perşembe 16:55
Yepyeni Haber-Dünyada İlk Ve Tek: Gerçek Yoga Dergisi!

Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin son sayısında ele alınan en çarpıcı başlıklardan birisini 9. Göz konusu oluşturuyor. Siyasetin derin analizi, zihinsel haller ve kozmik bilinç gibi başlıklar başta olmak üzere pek çok konuya yer verilen dergi, herkesin sıkılmadan keyifle okuyabileceği bir içeriğe sahip.

Zengin görselleri, pratik ve teorik anlatımları ile bir dergiden çok daha fazlasını içeren Yoga Academy Journal’la her konuya dair evrensel, doğal ve sağlıklı bakış açıları kazanmak mümkün.

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman Yoga eğitmenlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, Yoga ve bireysel gelişim üzerine yayınlanmış 64 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor. Düzenli olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak tüm sayıları takip edebilmek de mümkün.

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