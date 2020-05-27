Yeniden Refah Partisi STK'ların Bayramını Telekonferans İle Kutladı

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar STK’lar bizim için çok önemli dedi…

Covid 19 salgın hastalıktan dolayı sokağa çıkma yasağı olan bayram süresinde bir ok faaliyet yapan Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanlığı bayramın son gününde Zeytinburnu ilçesinde aktif olarak faaliyet gösteren 50’ye yakın Dernek başkanın yanı sıra Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) başkanı Mehmet Çakır’ında aralarında olduğu bir çok dernek başkanı ile hem bayramlaştılar hem de ülke ve Zeytinburnu gündemi hakkında sohbet ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Onur Dolar konuşmasında şunları söyledi “Öncelikle Telekonferans ile yaptığımız toplantımıza iştirak eden 50’ye yakın dernek ve sivil toplum kuruluşu başkanına teşekkür ederim.

Bizleri yalnız bırakmayan genel başkan yardımcımız Sayın Cemil Çolak başkanımıza da bizi yalnız bırakmayıp toplantımıza iştirak ettiği için kendisine de teşekkür ederim.

Hepinizin bildiği gibi Mübarek Ramazan bayramımız 24 Mayıs Pazar günü başladı. Ancak 22 Mayıs’ı 23 Mayıs’a bağlayan Cuma Gecesinden başlayıp 26 Mayıs 2020 gece 24.00 da sona eren sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı derneklerimizi yüz yüze ziyaret etme imkanımız olamadı.

Bizde sürekli istişare halinde olduğumuz dernek başkanlarımızın ve üyelerinin bayramlarını kutlamak istedik. STK’lardan sorumlu ilçe başkan yardımcımız İsmail Çelebi ile ve diğer arkadaşlarımız ile yaptığımız istişarede telekonferans ile dostlarımızın bayramını kutlayabileceğimizi düşündük. Kısa sürede organize olarak 50’ye yakın Dernek başkanı ile digital ortamda toplantımızı yaptık. Elhamdülillah niyetimiz halis olduğu için Allah’ın yardım ve destekleri ile çok verimli bir toplantı yaptık.

Bu vesile ile bir kez daha dernek başkanlarımızın, üyelerinin, Zeytinburnu halkının ve bütün İslam aleminin ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.

Zeytinburnu’nda bulunan siyasi partiler içinde ilk kez 50 tane Sivil Toplum Kuruluşu başkanı ile telekonferans ile bayramlaşan Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığının bu çalışması bütün dernek başkanlarında takdir ile karşılandı.

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanı aynı zamanda Zeytinburnu Sinoplular Dernek Başkanı Mehmet Çakır ‘da şunları söyledi. ”İslam alemi olarak 2 tane dini bayramımız var . Bunlardan birisi Ramazan diğer ise Kurban bayramıdır. Hepinizin bildiği gibi salgın hastalık nedeni ile bayram süresinde sokağa çıkma yasağı vardı.

Sağ olsunlar Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Sayın Onur Dolar, Genel Başkan yardımcıları sayın Cemil Çolak yaptıkları telekonferans yöntemi ile bizim ve diğer dernek başkanlarının bayramlarını kutladılar.

Bu duyarlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya ‘da şunları söyledi “ Öncelikle sürekli Zeytinburnu ilçemizin sorunları ile alakadar olan Yeniden Refah Partisi Mali Müşavir Sayın Onur Dolar ve yönetimine bizi unutmadıkları için çok teşekkür ederim.

Ayrıca Genel başkan yardımcısı Sayın Cemil Çolak’da telekonferans yönetimi ile yapılan toplantıya katılarak bayramımızı kutladığı için kendisine de teşekkür ederim” şeklinde konuştu”

Yeniden Refah Partisi STK’lardan sorumlu Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı İsmail Çelebi‘de toplantılarına iştirak eden 50’ye yakın STK başkanına teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)