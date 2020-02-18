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Yandex Haritalar Artık Afet Toplanma Alanlarını Gösteriyor

Yandex, Türkiye'nin özellikle son dönemdeki en önemli sorunlarından biri olan deprem konusunda kullanıcılarına yardımcı olmak için harekete geçti. Yandex Haritalar’a ve Yandex Navigasyon’a, afet toplanma yerlerinin verileri eklendi. Ayrıca Yandex Navigasyon’un arama ekranında yer alan kategoriler bölümüne kullanıcıların kolay erişimi için “Toplanma Alanları” özel kategorisi eklendi.

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18 Şubat 2020 Salı 12:54
Yandex Haritalar Artık Afet Toplanma Alanlarını Gösteriyor
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Türkiye’nin popüler harita ve navigasyon servisi Yandex Haritalar ve Yandex Navigasyon, sahip olduğu teknolojinin dokunduğu her alanda kullanıcılarına fayda yaratmaya çalışıyor. Geçtiğimiz 26 Eylül’de yaşanan İstanbul depreminin ve can kayıplarına yol açarak büyük üzüntü yaratan 24 Ocak’taki Elazığ depreminin ardından harekete geçen Yandex, hem İstanbul’u hem de Türkiye genelini kapsayan bir çalışma yaparak deprem toplanma alanlarını veri tabanına ekledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Deprem gibi doğal bir afet sonrasında ihtiyaç duyulacak toplanma yerleri, Yandex Navigasyon’un arama sayfasında özel bir kategori olarak yer alıyor. Kullanıcılar toplanma yerlerinin listesini görerek, en yakındakini görüntüleyebiliyor ve isterse bu noktaya rota oluşturabiliyor. Bunun dışında Yandex Haritalar uygulamasında veya web servisinde de “toplanma alanları” arama sorgusu ile tüm lokasyonların bilgisine erişim sağlanabiliyor. Yandex Navigasyon’un “çevrimdışı haritalar” özelliği sayesinde, internet erişiminin olmadığı anlarda da toplanma alanlarına erişim mümkün oluyor. Kullanıcılar internet erişiminin olduğu herhangi bir anda Yandex Navigasyon’un menüsünde yer alan “haritaları indir” özelliği ile “çevrimdışı haritaları” indirebiliyor ve istediklerinde çevrimdışı olarak da rota oluşturabiliyor.

Yandex, bu önemli proje ile olası bir afet durumunda kullanıcıların hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşmasını sağlıyor. AFAD tarafından toplanan ve yerel yönetimler ile belirlenen verilerden faydalanılarak oluşturulan bu çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de çalışıldı.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt: “Kullanıcılarımız en yakındaki toplanma alanlarını internet erişimi problemi yaşansa bile ‘çevrimdışı haritalar’ özelliğimiz sayesinde görebiliyor olacak”

Konu ile ilgili açıklama yapan Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda yaşanan İstanbul ve Elazığ depremlerinin ardından, güncel toplanma alanları bilgisine erişimde genel bir zorluk yaşandığı dikkatimizi çekti. Bu tarz afet durumlarında Harita ve Navigasyon uygulamalarımız ile kullanıcılarımızın bu bilgilere hızlıca ulaşabileceğini belirledik. İlgili kurumlarla başarılı bir iş birliği sonucunda bu verileri haritalarımıza işledik ve Yandex Navigasyon’un arama sayfasında da özel bir ‘Toplanma Alanları’ kategorisi açtık. Kullanıcılarımız önlem amaçlı olarak, kendilerine en yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilir, dilerlerse ‘Yerlerim’ sekmesine kaydedebilir veya yakınları ile paylaşabilirler. Ayrıca kullanıcılarımız en yakındaki toplanma alanlarını internet erişimi problemi yaşansa bile ‘çevrimdışı haritalar’ özelliğimiz sayesinde görebiliyor olacak.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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