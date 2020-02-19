Yakup SÜT Yalnız Değildir.

Hepinizin malumu, hapishaneler binlerce suçsuz, günahsız insanlarla doldurulmuş. Kimisi hukukun, adaletin hiçe sayıldığı sözde yargı kararlarıyla içerde tutuluyor, kimisi ise yıllardır iddianamelerin hazırlanması için bekliyor.14 Şubat sabahı güne başlarken bölgemizin kıymetlilerinden olan iş insanı #YAKUPSÜT ve beraberinde kardeşleriyle gözaltına alındı.

Ben ve benim gibi bölgenin sesi olan tüm canların yanısıra ahlaklı, vicdanlı, özgürlükçü insanların iş insanı #YAKUPSÜT gibi başarılı isimlerin yanında her daim durabilmelilerdir. Mesele sadece bilgi kirliliğine dayandırılarak meydana gelen ihlaller vardır. Ve bu ihlallerde yüreğimizin kendisiyle beraber olduğunu kamuoyuyla paylaşmalıyız.

Bölge insanları; "Sizler içerideyken sevenlerinizin bir yanı sizinle olduğunu ve yalnız olmadığınızı bilesiniz."

#YAKUPSÜT KİMDİR DİYE SORANLARA;

Bölgenin vicdanı, merhameti, fedakarlığı ve de gururudur...

Doğruları, gerçekleri söylemeye, savunmaya her türlü baskı ve zulüme rağmen dik durmayı başarabilen değerli bir isimdir.

Unutmamak gerekir ki #DAYANIŞMA;

Baskı ve zorbalık her dönemin panzehiridir! Hep birlikte aşılacak bugünler mutlaka kazanacak iyilik. Bizi teslim almak isteyen zihniyete karşı korkmadan, kararlıkla, dost ve sevenlerin dayanışmasiyla birlikte mutlaka kazanacağız. Özgürlük de dahil hiçbir şey bedelsiz olmuyor. Bunın için geri adım atmak yok.

Emin ol ki sen asla yalnız değilsin.

Bugün birlik olmak için bu satırları

tanıdığımız iş insanı #YAKUPSÜT için gazeteci #ÇetinYılmaz olarak ķaleme aldım.

Medyanın sana yapılan haksız eleştirilerini kınıyoruz. #YALNIZDEĞİLSİN #YAKUPSÜT

Neden mi Yalnız değilsin;

Saygın ve güvenilir avukatlar, dürüst medya mensupları, yazarları, Vakıflar, kulüpler, STK temsilcileri, dayanışmalarıyla yanında. Yani güzel insan seni tanısın veya tanımasın, hepsinin yüreği seninle.

Masum, hayırsever ve dürüst olmandan dolayı yalnız değilsin!

#ÇetinYılmaz