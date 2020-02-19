banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Necdet Akşahin Hakka Yürüdü
Son Dakika
Necdet Akşahin Hakka Yürüdü
GP'nin İstanbul Kurucu Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay oldu
Son Dakika
GP'nin İstanbul Kurucu Kadın Kolları...
İmamoğlu ve Genç Arasında Güldüren "Mazbata" Diyalogu
Son Dakika
İmamoğlu ve Genç Arasında Güldüren...
Dünya' da İlk ve Tek Uluslararası Geçerli Yoga Sertifikası
Son Dakika
Dünya' da İlk ve Tek...

Yakup SÜT Yalnız Değildir.

Yıl 2020 daha yeni bir yılın başındayız. Yine aynı senaryolar devrede.

haber 1
haber 1
19 Şubat 2020 Çarşamba 11:52
Yakup SÜT Yalnız Değildir.
banner171

Hepinizin malumu, hapishaneler binlerce suçsuz, günahsız insanlarla doldurulmuş. Kimisi hukukun, adaletin hiçe sayıldığı sözde yargı kararlarıyla içerde tutuluyor, kimisi ise yıllardır iddianamelerin hazırlanması için bekliyor.14 Şubat sabahı güne başlarken bölgemizin kıymetlilerinden olan iş insanı #YAKUPSÜT ve beraberinde kardeşleriyle gözaltına alındı. 

Ben ve benim gibi bölgenin sesi olan tüm canların yanısıra ahlaklı, vicdanlı, özgürlükçü insanların iş insanı #YAKUPSÜT gibi başarılı isimlerin yanında her daim durabilmelilerdir. Mesele sadece bilgi kirliliğine dayandırılarak meydana gelen ihlaller vardır.  Ve bu ihlallerde yüreğimizin kendisiyle beraber olduğunu kamuoyuyla paylaşmalıyız. 

Bölge insanları; "Sizler içerideyken sevenlerinizin bir yanı sizinle olduğunu ve yalnız olmadığınızı bilesiniz." 

#YAKUPSÜT KİMDİR DİYE SORANLARA; 

Bölgenin vicdanı, merhameti, fedakarlığı ve de gururudur... 

Doğruları, gerçekleri söylemeye, savunmaya her türlü baskı ve zulüme rağmen dik durmayı başarabilen değerli bir isimdir.

Unutmamak gerekir ki #DAYANIŞMA; 

Baskı ve zorbalık her dönemin panzehiridir! Hep birlikte aşılacak bugünler mutlaka kazanacak iyilik. Bizi teslim almak isteyen zihniyete karşı korkmadan, kararlıkla, dost ve sevenlerin dayanışmasiyla birlikte mutlaka kazanacağız. Özgürlük de dahil hiçbir şey bedelsiz olmuyor. Bunın için geri adım atmak yok. 

Emin ol ki sen asla yalnız değilsin. 

Bugün birlik olmak için bu satırları 

tanıdığımız iş insanı #YAKUPSÜT için gazeteci #ÇetinYılmaz olarak ķaleme aldım. 

Medyanın sana yapılan haksız eleştirilerini kınıyoruz. #YALNIZDEĞİLSİN #YAKUPSÜT

Neden mi Yalnız değilsin; 

Saygın ve güvenilir avukatlar, dürüst medya mensupları, yazarları, Vakıflar, kulüpler, STK temsilcileri, dayanışmalarıyla yanında. Yani güzel insan  seni tanısın veya tanımasın, hepsinin yüreği seninle. 

Masum, hayırsever ve dürüst olmandan dolayı yalnız değilsin! 

#ÇetinYılmaz

Son Güncelleme: 19.02.2020 12:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 Kibele'ye Muhteşem Gala
7 Kibele'ye Muhteşem Gala
İmamoğlu ve Genç Arasında Güldüren "Mazbata" Diyalogu
İmamoğlu ve Genç Arasında Güldüren "Mazbata" Diyalogu
Zeytinburnu Belediyesi işçisi Yavuz Selim Sertdemir , yaşamına son verdi
Zeytinburnu Belediyesi işçisi Yavuz Selim Sertdemir , yaşamına son verdi
İmamoğlu’ndan “Ulaşım Zammı” Açıklaması: “Vatandaşlarımız Tepki Göstermekte Haklı”
İmamoğlu’ndan “Ulaşım Zammı” Açıklaması: “Vatandaşlarımız Tepki Göstermekte Haklı”
Bilinçaltını keşfet yaşam kaliteni yükselt
Bilinçaltını keşfet yaşam kaliteni yükselt

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169