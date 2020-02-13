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Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nda Patenciler Koşuculara Eşlik Edecek

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 5 Nisan Pazar günü 15. kez start almaya hazırlanıyor. Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl 21K, 10K kategorilerinin yanı sıra bir de ‘Patenli Koşu’na ev sahipliği yapacak.

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13 Şubat 2020 Perşembe 12:09
Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nda Patenciler Koşuculara Eşlik Edecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 15’nci kez start almaya hazırlanıyor. ‘Altın Kategori’de ve dünyada en iyi 8 yarı maraton listesinde yer alan yarış; bu yıl 21K, 10K kategorilerinin yanı sıra ‘Patenli Koşu’ya da ev sahipliği yapacak.
 

PATENCİ KAYITLARI BAŞLADI
 

İki ayrı kategoride düzenlenecek patenli koşu geçtiğimiz yıl 41. İstanbul Maratonu’nda test sürüşü niteliğinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk kez yarışılacak Patenli Koşu kategorisi için kayıtlar başladı. Dünyada koşu yarışlarına entegre olarak uygulanan örneklerine yaygın rastlanan patenli koşu, Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nda koşucular için de motivasyon sağlayacak.

Bu eşsiz ve eğlenceli deneyimi yaşamak isteyen patenciler, www.yarimaraton.istanbul web sitesi üzerinden online olarak yaptırabiliyor. 500 sporcunun katılması beklenen patenli koşu; 21K, 10K kategorilerinde düzenlenecek.
 

Patenli koşu 21K kategorisi güzergahı Yenikapı’da başlayacak; Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray Feshane yönünde Eyüp kavşaktan dönüş yapacak ve aynı yolu ters istikamette koşarak başladığı yer olan Yenikapı’da son bulacak. 10K kategorisi ise Yenikapı’da başlayacak Kumkapı, Sarayburnu’ndan dönerek aynı yolu ters istikamette koşacak ve start noktasında son bulacak.
 

DÜNYANIN EN İYİ 8 YARI MARATONU ARASINDA
 

World Athletics tarafından 2017’de ‘Altın Kategori’ye yükseltilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, elde ettiği başarılar ile dünya çapında en iyi 8 yarı maraton arasına girdi. Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip yarış, Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor.

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