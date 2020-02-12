Vatandaşa Konya'da Yaşanan Şiddet ve Ölüm Olayını Sorduk

Gündemdeki konuları halka sorup cevaplarını ekranlara yansıtan kanal İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalı bu seferde son günlerin en çok konuşulan olayını sordu ...

Konyada Kadın arkadaşına siddet uyguluyor düşüncesi ile müdahele eden genç Kadir Şeker' in yaptığı müdahale sonucu bıçak darbesi ile ölen kişi konusunda halk 2 ye bölündü...

Halkın bir kısmı yanında taşıdığı bıçak ile bir kişinin ölümüne neden olan genç yargılanmalı ve yargı hak ettiği cezayı vermeli derken bazılarıda eğer genç ceza alırsa bundan sonra hiç kimse kadın'a şiddet uygulanırken müdahale etmeye cesaret edemeyecek görüşünde...

İşte sokaktaki halkın bu konu ile alakalı ne düşündüğünü merak ediyorsanız lütfen haberin sonundaki videoyu izleyin...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)