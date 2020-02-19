Vapurların Müzisyen Havuzu Yenileniyor

3 KİŞİLİK JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

Şehir Hatları AŞ İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Nazım Çınar ve keman sanatçısı Batuğhan Çakmak’tan oluşan jüri, Yeni Kadıköy Vapur İskelesi’ndeki eğitim salonunda müzisyenleri dinledi. Beyaz Masa’ya kayıt yaptıran 31 müzisyenden, 13 grup ve solist hem enstrüman çalma hem de şarkı söyleme yeteneklerini jürinin karşısında sergiledi.

DEDETAŞ: MÜZİSYENLERE FIRSAT TANIYORUZ

Vapur müzisyenleri havuzunda 82 müzisyenin bulunduğunu hatırlatan Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, daha fazla müzisyene fırsat tanımak istediklerini söyledi. Dedetaş, “Vapurlardaki müzik kalitesini artırarak, yolcularımızın yolculuklarını daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda müzisyenlere, müziklerini duyurmak için fırsat tanımak istiyoruz” dedi.

MÜZİK KALİTESİ ARTACAK

Daha kaliteli müzik hedefiyle açılan yarışmada, vapur müzisyenleri havuzunda bulunan 82 müzisyen de dinlenecek. Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, bu müzisyenlerin 24 Şubat Pazartesi günü jüri tarafından değerlendirileceğini söyledi. Jüri, ayrıca Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları önümüzdeki ay da değerlendirmeye devam edecek. 20 yaşın üzerinde, sazına hâkim, konservatuar mezunu ya da öğrenci olan adaylar tercih edilecek.Seçmeler tamamlanınca Şehir Hatları AŞ’nin müzisyen havuzu yenilenmiş olacak.

HATLAR ÜÇ AYDA BİR KURAYLA BELİRLENİYOR

Vapur yolcularına müziği hissederek, İstanbul’u seyretme fırsatı sunan müzisyenler, Şehir Hatları’nın Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy ve Üsküdar-Eminönü vapurlarında, performanslarını sergiliyorlar. Şehir Hatları’nın verdiği özel kimlikleri bulunan müzisyenler, her gün 09.00-24.00 saatleri arasında, üç ayda bir değişen ve kurayla belirlenen hatlarda, günde 3’er saat çalıp söylüyorlar.