Vapur Müzisyenleri Seçmeleri Devam Ediyor

İKİNCİ ETAP 24 ŞUBAT SALI GÜNÜ

Daha kaliteli müzik hedefiyle açılan yarışmanın ikinci etabı 24 Şubat 2020 Salı günü saat 10.00’da, Yeni Kadıköy Vapur İskelesi’ndeki (Karaköy-Eminönü İskelesi) eğitim salonunda yapılacak Bu etapta, halen müzisyen havuzunda yer alan 82 müzisyen, jüri karşısına çıkacak.

SEÇMELER ÖNÜMÜZDEKİ AY DA DEVAM EDECEK

Beyaz Masa’ya yapılan başvurular önümüzdeki ay da değerlendirilmeye devam edecek. 20 yaşın üzerinde, sazına hâkim, konservatuar mezunu ya da öğrenci olan adaylar tercih edilecek.Seçmeler tamamlanınca Şehir Hatları AŞ’nin müzisyen havuzu yenilenmiş olacak.

3 KİŞİLİK JÜRİ DEĞERLENDİRİYOR

Değerlendirmelerde bulunan üç kişilik jüri, Şehir Hatları AŞ İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Nazım Çınar ve keman sanatçısı Batuğhan Çakmak’tan oluşuyor.

HATLAR ÜÇ AYDA BİR KURAYLA BELİRLENİYOR

Vapur yolcularına müziği hissederek, İstanbul’u seyretme fırsatı sunan müzisyenler, Şehir Hatları’nın Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy ve Üsküdar-Eminönü vapurlarında, performanslarını sergiliyorlar. Şehir Hatları’nın verdiği özel kimlikleri bulunan müzisyenler, her gün 09.00-24.00 saatleri arasında, üç ayda bir değişen ve kurayla belirlenen hatlarda, günde 3’er saat çalıp söylüyorlar.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)