banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
122747
ALTIN
296.380
DOLAR
5.9170
STERLİN
7.7770
EURO
6.5616
Damar sertliği kalp krizine yol açıyor…
Son Dakika
Damar sertliği kalp krizine yol...
Başkan İmamoğlu, “Turizm Çalıştayı’ nda Konuştu: “50 Kişiyi İşe Alın Diyerek,Sorunu Çözemezsiniz”
Son Dakika
Başkan İmamoğlu, “Turizm Çalıştayı’ nda...
Demir Ailesinin Acı Günü
Son Dakika
Demir Ailesinin Acı Günü
At Sancısı Romanının Yazarı Aksarı : At Türk Kültürünün Vazgeçilmezidir
Son Dakika
At Sancısı Romanının Yazarı Aksarı...

UYF BaşkanıAkif Manaf Okan Bayülge İle Uykusuzlar Kulübü'nde

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf geçtiğimiz hafta sonu, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile“Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü”programına katıldı ve ilk kezUluslararası Yoga Eğitmenliği Sertifikası’nı anlattı.

UYF BaşkanıAkif Manaf Okan Bayülge İle Uykusuzlar Kulübü'nde

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf geçtiğimiz hafta sonu, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile“Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü”programına katıldı ve ilk kezUluslararası Yoga Eğitmenliği Sertifikası’nı anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2020 Çarşamba 18:18
UYF BaşkanıAkif Manaf Okan Bayülge İle Uykusuzlar Kulübü'nde
banner171

Oldukça renkli ve eğlenceli geçen programda UYF Başkanı Akif Manaf, Okan Bayülgen’in uluslararası Yoga eğitimi ve sertifikasına ilişkin soruları üzerine şu açıklamayı yaptı: “Uluslararası Yoga Federasyonu olarak yepyeni bir program başlatıyoruz ve Uluslararası Yoga Eğitmenliği Sertifikası veriyoruz. Dünyada oldukça bilinen International Professional Training Certification sistemi ile birlikte çalışarak, dünyanın bütün ülkelerinde uluslararası düzeyde geçerliliği olan, profesyonel, gerçek yoga eğitmeni sertifikası eğitimlerini başlattık.Bu programda dünyanın en iyi yoga eğitmenlerini yetiştiriyoruz. Bu sertifika, gerçekte dünyada ilk uluslararası geçerliliği olan sertifikadır. Bu eğitimleri dünyanın dört bir tarafında, ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya, Çin ve Hindistan’da başlattık. Türkiye’de de başlıyor”. Manaf bu açıklamaları ile bu konudaki en yetkin kurum olarak Uluslararası Yoga Federasyonu’na herkesin başvurabileceğinin altını çizmiş oldu.

Manaf’ın bu açıklamaları günümüzde yogadan kazanç elde etmek adına her türlü şeyin yapıldığı gerçeğini ve bu kapsamda da dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha akıllara getiriyor. Günümüzde yoga eğitmenliği sertifikasını neredeyse bakkalın bile vermeye başladığı, böyle bir piyasanın oluştuğu ve sadece kazanç peşinde koşan kişilerin yoga yapan samimi insanları kandırıp sömürdüğü örnekler her geçen gün çoğalıyor. Bu alandaki sertifika satıcıları ile ilgili olarak birçok şikâyete de rastlanıyor. “Alliance” adı altında sertifika satan kişi ve kuruluşların sayısının gün geçtikçe arttığı gözleniyor. Yoga yapan insanların suistimal edilmemesi, Yoga dünyasındaki karmaşa ve kirlilik yaratan durumun ortadan kaldırılmasının önemi belirginleşiyor. Bu noktada Akif Manaf başkanlığındaki Uluslararası Yoga Federasyonu’nun Yoga konusundaki bilgi ve tecrübesi dikkate alındığında, Yoga eğitmeni olmak isteyen herkese en etkili tekniklerin uygulandığı programla, en ekonomik, en hızlı ve geçerli sertifikayı veren bu gelişme, ulusal ve uluslararası alanda önemli bir atılım olarak öne çıkıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebze’de İş Bulmak İçin Ne yapmalı ?
Gebze’de İş Bulmak İçin Ne yapmalı ?
İstanbul Çevre Konseyi,Kanal İstanbul'a Hayır Dedi !..
İstanbul Çevre Konseyi,Kanal İstanbul'a Hayır Dedi !..
Başkan İmamoğlu, “Turizm Çalıştayı’ nda Konuştu: “50 Kişiyi İşe Alın Diyerek,Sorunu Çözemezsiniz”
Başkan İmamoğlu, “Turizm Çalıştayı’ nda Konuştu: “50 Kişiyi İşe Alın Diyerek,Sorunu Çözemezsiniz”
Demir Ailesinin Acı Günü
Demir Ailesinin Acı Günü
Erzincan Havalimanı'na Güneş Enerjisi Verecek Proje Açıldı
Erzincan Havalimanı'na Güneş Enerjisi Verecek Proje Açıldı

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169