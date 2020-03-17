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Türkiye’de Pırlantanın Değişmez Adresi!

Türkiye son yıllarda başarılı pırlanta tasarımcıları ve firmaları sayesinde ismini uluslararası alanda pek çok ülkede duyurmayı başarmıştır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2020 Salı 11:08
Türkiye’de Pırlantanın Değişmez Adresi!
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Bu alanda ülkemizin en önde gelen temsilcilerinden biri ise şüphesiz olarak Emel Pırlanta ismiyle gündeme gelmektedir. Markanın senelik olarak gerçekleştirmiş olduğu ihracat oranları kendi sektöründe ülke üçüncüsü haline gelmesini sağlamıştır. Pırlanta set konusunda da tekli ürünler konusunda da oldukça alternatif tasarımları bulunan markanın en önemli özeliği olarak ise bütçe alanındaki uygulamaları gösterilmektedir. Normal şartlar altında da ne yazık ki pırlanta alışverişleri pek çok bireyin yanaşamayacağı rakamlardan oluşmaktadır. Firma bu alana getirmiş olduğu yenilikler sayesinde sadece pırlanta yüzük modellerinde değil kolye, küpe ya da bileklik gibi ürünlerde de makul rakam ayarlamaları yapmıştır. Hatta firmanın internet sitesine girş yapmanız halinde ayrı bir bölüm olan ve sadece 1000 TL’nin altında fiyatlara sahip olan ürünlerin sergilendiği alanı görebilirsiniz. Bu da hemen her bütçe grubunun cebini yakmayacak fiyatlar üzerinden pırlanta ürünleri satın alabilmeleri anlamına geliyor.

Markanın ürünlerinin herkese hitap edebilmesi kadar herkes tarafından erişilebilir olması şeklinde bir özelliği daha bulunuyor. Hali hazırda üç farklı mağazası olmasına karşın Emel Pırlanta https://www.emelpirlanta.com/ erişimlerine de kendini kapamamıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere ikamet edilen ilin neresi olduğu fark edilmeksizin markanın sertifikası ile gönderilen ürünlerini temin edebilirsiniz. Malum olduğu üzere pırlanta üzerine yapılan alışverişler oldukça kıymetli olarak görülmektedir. Bundan kaynaklı olarak firma da hem paketlemelerinde hem de gönderimlerinde bir hayli özenli şekilde davranmaktadır. Satın almış olduğunuz ürün pırlanta küpeler de olsa kategorilerde yer alan diğer ürünlerden biri de olsa fark etmeksizin teslimlerde bir hediye paketi görecek olmanız da bu durumu kanıtlamaktadır. Üstelik ürünlerin kargo aşamasında sigortalı şekilde hareket ettirildiğinin de altı çizilmektedir. Son olarak 3D güvenli alışveriş sistemlerinin geçerli olduğu sitede müşteri hizmet birimlerinin de aktif bir biçimde çalıştığı belirtilmektedir. Bu sayede alışveriş öncesinde sırasında ya da sorasında olabilecek sorunlar ilk elden ve alanlarında profesyonel temsilciler tarafından anında çözümlenebilmektedir.

Son Güncelleme: 17.03.2020 11:20
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