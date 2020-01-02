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“Türkiye'nin Renkleri” Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde

İstanbul Kongre Merkezinde yoğun ilgi gören “Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Fotoğraf Sergisi” bu kez İBB Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. 2 - 8 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, İstanbul'da doğup büyümüş gençlerin memleketlerine giderek çektikleri fotoğraflardan oluşuyor.

“Türkiye'nin Renkleri” Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde

İstanbul Kongre Merkezinde yoğun ilgi gören “Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Fotoğraf Sergisi” bu kez İBB Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. 2 - 8 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, İstanbul'da doğup büyümüş gençlerin memleketlerine giderek çektikleri fotoğraflardan oluşuyor.

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02 Ocak 2020 Perşembe 12:24
“Türkiye'nin Renkleri” Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde

7 BÖLGE İÇİN 70 GENÇ KATILDI


Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Projesi, 2 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. İstanbul'da doğup büyüyerek İstanbulluluk kimliği ile yetişmiş, ancak memleketlerini hiç görmemiş gençlerin öz kültürleri ile tanışmaları amacıyla başlayan projeye 70 genç katıldı. Türkiye'nin yedi bölgesini kapsayan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'ndan hibe desteği ilan projede her bölge için iki gönüllü yer aldı.


TÜRKİYE MOZAİĞİ BİR ARADA


İstanbul’da fotoğrafçılık eğitimi ile başlayan ve Türkiye'nin tamamını kapsayan proje ile katılımcı kendi memleketinin bulunduğu bölgeye seyahat etti. Katılımcılar gezileri sırasında Türkiye'nin Renklerini oluşturan farklı insan hikayelerini; kadim medeniyetlerin, kültürlerin, tarihi ve doğal değerlerin, şehir halkının geçim ve yaşam tarzının yansımalarını fotoğrafladı.


140 RENKLİ FOTOĞRAF


Saha çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ise çekilen fotoğrafların sergilenmesi aşamasına geçildi. İlk kez 22 Aralıkta İstanbul Kongre Merkezinde sergilenen ve yoğun ilgi gören “Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Fotoğraf Sergisi” 8 Ocak 2020 tarihine kadar İBB Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde İstanbulluların beğenisine sunuluyor. Dünü ve bugünü buluşturan, yedi bölgeden yetmiş farklı bakış açısıyla çekilen ve Türkiye'nin Renkleri'nden izler taşıyan 140 fotoğraftan oluşan sergi 10:00 ve 19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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