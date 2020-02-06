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Türkiye'nin Acı Günü

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Faciada 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama çalışmalarının 3. çığ tehlikesi nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

Türkiye'nin Acı Günü

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Faciada 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama çalışmalarının 3. çığ tehlikesi nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

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06 Şubat 2020 Perşembe 11:08
Türkiye'nin Acı Günü
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti. 

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarılırken; 33 cansız bedene ulaşıldı. Olayla 53 kişi de yaralandı.

Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI YARALI KURTARILDI

Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP Van Eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altında yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. 

AFAD İL MÜDÜRÜ ÇIĞ ALTINDA KALDI

İçişleri Bakanlığı, Van-Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında tekrar çığ düştüğü belirtilerek, "Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekiplerinnin sevk edildiği bildirilerek,  şöyle denildi:

"Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup, arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir."

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da çığ düşen bölgede açıklamada bulundu. Soylu, "Hayatını kaybedenlerin sayısı (ikinci çığda) 29. Arama, yeni çığ tehlikesine karşı durduruldu. 3 kişinin çığ altında bulunduğunu değerlendiriyoruz. Yarın sabah arama kurtarmaya başlanacak" dedi.

Kaynak:Yeniçağ Gazetesi

Son Güncelleme: 06.02.2020 11:32
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