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Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'in 27 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Göçmenlerin seyahat özgürlüklerini kısıtlamasın başlıklı makalesini yeniden aynen yayınlıyoruz. ( 28 Şubat 2020) İ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2020 Cuma 14:16
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
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Türk Vatandaşları Haziran sonunda Vizesiz Avrupa Birliğine Girecek dendiği zaman kesinlikle inanmadım ve bunun içinde bir makale yazıp yayınlayarak ve orada dedim ki onlar yine bir bahane bulup yan çizecekler aynen de öyle oldu.

Bahaneleri de Terör ile mücadele yasanı değiştir… Türkiye Hıristiyan Birliğine Girmesin İngiltere Başbakanı Türkiye ancak 3.000 yılında AB ye girebilir demiş.

Bana göre Türkiye’nin buna ihtiyacı yok. Üstat Bedeüzaman’a Osmanlı ve Avrupayı sordukları zaman bundan tam 100 yıl önce AVRUPA Osmanlıya gebe ,Osmanlı Avrupaya demiş. Türkiye göçmenlere karşı baskıcı tutumları bıraksın ve hereksin güvenli bir şekilde istediği yere gitmesine müsaade etsin bakalım Avrupa birliği ayakta durabilecek mi ? Türkiye sadece uluslararası yasaları uygulasın bütün göçmenler Avrupa’ya akar AB’nin anladığı tek bir şey var GÜÇ ve KUVVET…

Avrupa'nın korktuğu diğer birşey de Afganistan, Pakistan, Bangledeş, Suriye, Libya, Irak, Afrika başta olmak üzere savaş ve gözyaşının hakim olduğu bütün coğrafyalarda Avrupa, Amerika ve İsrail’in parmağı bir şekilde var. Mademki bunlar bu ülkeleri yaşanmaz hale getirdi o halde Türkiye bu ülkelerde yaşayanların canlarını kurtarması için daha güvenli buldukları Avrupa’ya sığınmak istemelerinin önündeki engeli kaldırması gerekir.

Erdoğan’a açık mektup, Göçmenlerin geri iade anlaşmasını onaylamasın. Hava ,Kara ve Deniz yolu ile Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin seyahat özgürlüklerini engellemeden diledikleri ulaşım araçları ile gitmek istedikleri yere gitmelerinin önünü açması hem insani, hem İslami hem de yıllardır İslam ülkelerini içini karıştıranlarda bu sorundan paylarına düşeni alsınlar.

Avrupa normal şartlar altında Türkiye’yi anlamaz.

Tek Çare kendi ülkelerinden kopan mazlumların önünde bariyerler kalksın dileyen dilediği yere gidebilsin. Bunu yapmanın da onlarca türlü yolu var. Göçmenlere özgürlük diyorum başka da bir şey demiyorum.

28 Şubat 2020'de Dip Not :

Benim bundan tam 4 sene önce yazdığımı Hükümetimiz geç de olsa gördü.  Suriye sacvaşını biz başlatmadık ama her nedense bedelini sadece bizim ödememiz düşünülemez.  İnşallah bu karar ülkemiz için hayırlı olur diyorum.

İstanbul Times  / Hüseyin Çetiner 

Son Güncelleme: 28.02.2020 14:52
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