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Türk Tır Şoförlerine Koronavirüs Esareti

KONSOLOSLUK YETKİLİLERİ ‘KORONAVİRÜS KAPARIZ’ DİYE TÜRK TIR ŞOFÖRLERİNİ ÖLÜME TERK ETTİ İDDİASI! İran üzerinden Türkmenistan’a giden yaklaşık bin 200 Türk tır şoförü, koronavirüs karantinası nedeniyle iki ülke sınırları arasındaki tampon bölgede mahsur kaldı. Türk şoförler, CHP’li Mahmut Tanal aracılığıyla yetkililerden yardım istedi.

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03 Mart 2020 Salı 11:09
Türk Tır Şoförlerine Koronavirüs Esareti
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Türk şoförler, Türkiye’nin başkonsolosluk yetkililerinin koronavirüs kapma korkusuyla kendileriyle ilgilenmediğini savundular.

Van’ın Gürbulak Sınır Kapısı’ndan İran üzerinden Türkmenistan, Özbekistan ve Kızgızistan’a yük götüren yaklaşık bin 200 Türk tır şoförü, Türkmenistan hükümetinin koronavirüs tedbirleri kapsamında İran’a açılan Lütfabad Sınır Kapısını kapatması nedeniyle tampon bölgede mahsur kaldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner
 

CHP’Lİ TANAL’A ULAŞIP YARDIM İSTEDİLER

15 gündür Türkmenistan ve İran sınır kapıları arasındaki tampon bölgede yaşam savaşı veren Türk şoförler, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’a ulaşarak seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.
 

Türk tır şoförlerinin yardım çağrısı içeren video görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan CHP’li vekil Tanal, şoförlerin adeta ölüme terk edildiğini söyledi.
 

İran sınır kapısından çıkıp Türkmenistan’ın Lütfabad Sınır Kapısı’ndan giriş yapmaya hazırlanan yüzlerce Türk tır şoförünün, Türkmenistan’ın İran sınırını kapatma kararına denk geldiğini anlatan Tanal, “Türk tır şoförleri gıda ve malzeme yüklü araçlarıyla birlikte şu anda iki ülke sınır kapıları arasındaki tampon bölgede bekletiliyor. Ne Türkmenistan içeri alıyor, ne İran içeri alıyor. Ancak söz konusu kendi vatandaşları olunca her iki ülke de sınır girişlerinde zorluk çıkarmıyor. Kendi vatandaşlarını içeri alıyorlar. Bizim tır şoförlerimiz ise çaresizlik içerisinde. Su ve yiyecekleri bitmek üzere. Hijyenden yoksun koşullarda ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Şoförlerimizin aileleri endişeli. Türkiye olarak biran önce bu vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
 

YETKİLİLER ‘VİRÜS KAPARIZ’ KORKUSUYLA ŞOFÖRLERLE İLGİLENMİYOR İDDİASI

CHP’li Mahmut Tanal’ın görüntülerini paylaştığı Türk tır şoförleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı’ndan yardım talep etti. Koronavirüs paniği nedeniyle Türkmenistan ve İran tarafından mağdur edildiklerini belirten Türk tır şoförleri, “Yiyeceğimiz kalmadı. Sandıklarımız boşaldı. İran hükümeti bir karantina bölgesi oluşturdu. Etrafımıza sarı şeritler çekip bizi bu çamurun, bu pisliğin içerisine mahkum ettiler. Devletimizden yardım bekliyoruz” dediler.
 

Türk tır şoförleri, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin başkonsolosluk yetkilileriyle iletişime geçtiklerini belirtirken, bakanlık müsteşarının, “Konsolosumuz iki günde bir sizin yanınızda olacak” sözüne rağmen başkonsolosluk yetkililerinin koronavirüs kapma korkusuyla yanlarına gelmediğini savundular.

 Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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