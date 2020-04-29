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Türk Telekom’un Cayma Bedeli Garabetini Kim Çözecek ?

GSM. Şirketlerine ait telefonların artık çok cazip bedeller ile kullanılmasından dolayı bir çok vatandaş ev telefonunu iptal etmek istiyor. Ancak Türk Telekom’un taahhütleriniz var diyerek hiç kullanılmayan telefonlardan haksız bir tahsilat yapılmaya devam ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2020 Çarşamba 18:29
Türk Telekom’un Cayma Bedeli Garabetini Kim Çözecek ?
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29 Nisan 2020’da Y.Ç. isimli okurumuzun yaşadıklarını aynen aktaralım…

Bizim evde herkesin cep telefonu var. Yıllar önce bize internet kullanmak için telefon olmak zorunda demişlerdi. Kısa bir süre önce öğrendik ki internet kullanmak için telefon kullanmanın zorunlu olmadığını öğrenince hiç kullanmadığımız ve her ay boşu boşuna 50 TL fatura ödediğimiz ev telefonumuzu iptal etmek istedik.

Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir Telekom bayisine gidip orada bulunan Telekom personeli aracılığı ile iptal etmek istedik. Memur arkadaşımız bu işlemi yapmak için Ataköy’de Türk Telekom Merkezimize gideceksiniz denildi .

Hiç erinmedim 29 Nisan 2020’de Saat 10.15 de Ataköy Telekom’a gittim kapılarında Korona’dan dolayı Saat 11.00 da açılıyoruz diye yazmışlar.

Mademki Baakşehir’den buraya kadar geldim bari işimi hal edip öyle döneyim dedim. Kapıda tam 45 dakika bekleyip içeri girdim. Sıra numarası verdiler 10 dakika da orada bekledim.

Sıra bana geldi. Memur bayan siz bugün iptal ederseniz 700 TL Cayma bedeli vereceksiniz demez mi ? Bir cayma bedeli neden bu kadar çok ? İkincisi Zeytinburnu Telekom şubesinde bulunan memur neden bunu söylemiyor ?

Yazıklar olsun Aylık 50 TL Haksız bedel almak için taahhüdünüz var vazgeçerseniz 700 TL ödeyeceksiniz demek ne demek ?

Devletimiz halkı mağdur eden bu tür kurum ve kuruluşlara ne saman dur diyecek ?

Taahhüt verdin vazgeçersen 700 TL ödeyeceksin ne demek .. Vaz geçtiği zaman o ana kadar senden istifade ettiği kadar hakkını alır sözleşmeyi iptal edersin. Müşteri sizdeki kayıtlarda da var verdiğiniz hiçbir şeyi kullanmamış sadece daha önce telefon olmadan internet olamaz dediğiniz için mecburen iptal etmemiş sizde arayıp aynı fiyatı şu var bu var deyip onay almışsınız bugün buna dayanarak iptal etmezsen aylık kullanmadığın telefon için 50 TL öde iptal edersen de 700 TL ödemek zorundasın diyorsun EY TELEKOM bu nasıl bir mantıktır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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