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Türk halkının yarısı günde 1-3 saatini sosyal medya ve oyunla geçiriyor

​​​​​​​Günde 5 saatten fazla bir süreyi sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla geçirenlerin oranı 2018’e göre 2 kat arttı.

Türk halkının yarısı günde 1-3 saatini sosyal medya ve oyunla geçiriyor

​​​​​​​Günde 5 saatten fazla bir süreyi sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla geçirenlerin oranı 2018’e göre 2 kat arttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2020 Pazartesi 11:54
Türk halkının yarısı günde 1-3 saatini sosyal medya ve oyunla geçiriyor
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‘Türkiye Eğilimleri’ araştırmasının 2019 sonuçlarına göre, sosyal medya ve oyuna 5 saatten fazla zaman ayıranların oranı yüzde 9,4’e yükseldi. Araştırma sonuçlarına göre futbol maçına, sergiye ve konsere gidenlerin sayısı da 2018 yılına göre artış gösterirken, hiç sinemaya gitmeyenlerin oranı yüzde 38,3; hiç tiyatroya gitmeyenlerin oranı ise yüzde 73,5 oldu.

İstanbulTimesHaber Ajansı /Hüseyin Çetiner 

 Kadir Has Üniversitesi tarafından üniversitenin akademik personelince gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Projelerine sağlanan destekler kapsamında 2010 yılından bu yana desteklenen ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen “Türkiye Eğilimleri” araştırmasının 2019 yılı sonuçları, Türk halkının sosyal yaşamına ve sosyalleşme alanlarına yönelik çarpıcı veriler ortaya koyuyor. 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 48,4) hiç gazete okumuyor, yüzde 42’si ise gazeteyi yalnızca internetten okuyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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