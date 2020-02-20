Ticari yapılar yenilikçi yapı mimarisi ile tanışıyor...

İlk kez sanayi gelişimiyle ortaya çıkan ofis çalışma ortamı ihtiyacı günümüzde gelişmiş ülkeler bağlamında oldukça artmıştır. Yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen bir araştırmada ofislerde çalışanların sayısı üretimde çalışanların sayısının iki katı olarak tespit edilmiş. Gelişmişlik oranı arttıkça ofis ortamlarında çalışanların sayısının da artması bazı önemli sorunları da beraberinde getirmiş. Örneğin temizlik kaynaklı sağlık problemleri, ortamın psikolojik etkileri öne çıkan sorunlar arasında yer almıştır.

Almanya’da 4. Sanayi Devrimi olarak ta isimlendirilen üretimin yapay zeka üzerinden robotlar vasıtasıyla yapılması gibi tanımlanan bazı hedefler oluşturulmuş. Bunun sonucunda önceden devasa fabrikalarda üretilen ürünler üç boyutlu yazıcılar vasıtasıyla ofislerde üretilmesi hedeflenmiştir.

İşte bu denli artan oranda ofis çalışmasına yönelen yeni iş dünyasının ticari ortam yapı ihtiyaçlarını hem sağlıklı hem de konforlu şekilde hazırlamak gerekiyor. Bedensel çalışmanın ötesinde zihni çalışmanın yoğun yaşandığı bu ortamların konforu oldukça önemli. Bu nedenle daha yoğun olarak bilgi teknolojilerine yönelik istihdamla çalışan uluslararası firmalar çalışanlarına sadece bir çalışma ortamı hazırlamanın ötesinde onların eğlence boyutlarını da düşünerek planlamalar yapmaktadırlar.

Gerek yönetim binalarında gerekse en küçük ofisler için önerilecek önemli bir yapı modeli de Prefabrik yapı sistemi. Yapı modeli ilk akla geldiğinde konut konseptli Prefabrik ev algısı oluşsa da bu tarzla son derece modern çalışma ofisleri tasarlanarak inşa edilebilmektedir. Aynı yapı modeli içerisinde anılan bir başka çözüm de Konteyner yapı sistemi.

Son dönemde bahsettiğimiz bu yapı modelinin üretim süreçlerini güncelleyerek temelden yenileyen önemli teknolojik gelişmeler yaşandı. Prefabrik yapı modeliyle tasarlanan yapılar teknolojik hatta kusursuz üretim sistemiyle hazırlanmakta. Bu üretim tarzıyla projede mimarın tasarladığı yapı tasarımını bire bir olarak üretmek mümkün.

Detayların kolayca çözümlendiği bu esnek yapı modelinde ofis çalışma alanlarını çalışanları yoğun iş temposunda bile keyif alacakları neşeli bir ortama dönüştürmek oldukça kolay ve mümkün. Firma kurumsal kimliğinden doğan çalışma şartlarının gerektirdiği gerek oda tipi kapalı mekanları gerekse çok sayıda çalışanın aynı anda görev aldığı açık ofisleri prefabrik yapı tasarımcı mimarlarının estetik dokunuşlarıyla sor derece eğlenceli ortamlara dönüşüyor. Ortaya yönetici ve çalışanların yoğun tempoya rağmen stresten uzak, ergonomik kullanımda sağlıklı ve huzurla çalıştığı mekanlar çıkıyor.

Keyifli ortamda hemen kazanmaya başlayın

Prefabrik ve konteyner yapı modelinin sağladığı çok önemli bir avantaj da kısa sürede üretim ve yerinde kısa sürede kurulum avantajı. Dört kata kadar projelendirilip orta ve lüks yapı sınıfında uzun ömürlü hazırlanabilen yapı sistemiyle günlerle ifade edilen kısa zaman diliminde ticari ofis ve çalışma ortamları hazırlamak mümkün. Örneğin 200 metrekare büyüklükteki bir ticari ofis alanını ortalama 10 ila 15 gün içerisinde kullanıma hazır olarak teslim alabilirsiniz. Bu sistemle daha az yatırım bütçeleriyle hemen kazanmaya başlayabilirsiniz.

Prefabrik ve konteyner yapı modeliyle uzun ömürlü bina sınıfında sahip olabileceğiniz yapıları kısaca sıralarsak; yönetim binaları, genel müdürlük binaları, bölge hizmet binaları, satış ofisleri, diğer çok amaçlı iş ofisleriyle beraber restoranlar, sosyal tesis yapıları, okul ve hastane binaları, otel ve turizm binaları, prefabrik ev gibi bina çözümlerini sayabiliriz.