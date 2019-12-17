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Tesettür Giyimde En Çok Aranan Tarz

​​​​​​​Tesettürgiyimde en çok aranan tarz, en moda tasarımlar olmaktadır. Özellikle genç hanımların severek giydikleri kıyafetler arasında, spor tesettür modellerin yeri ve önemi oldukça fazladır.

Tesettür Giyimde En Çok Aranan Tarz

​​​​​​​Tesettürgiyimde en çok aranan tarz, en moda tasarımlar olmaktadır. Özellikle genç hanımların severek giydikleri kıyafetler arasında, spor tesettür modellerin yeri ve önemi oldukça fazladır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2019 Salı 09:53
Tesettür Giyimde En Çok Aranan Tarz

Tesettürgiyimde en çok aranan tarz, en moda tasarımlar olmaktadır. Özellikle genç hanımların severek giydikleri kıyafetler arasında, spor tesettür modellerin yeri ve önemi oldukça fazladır.

Spor modeller içerisinde farklı detaylar elbiseye şık ve modern bir hava katmaktadır. Elbise tasarımlarında genç, yaşlı ve her kesimden bayanın beğenisine uyan tasarımlar tercih sebebi olacaktır. Farklı takı ve eşarplarla düz ve sade bir elbiseye şık bir hava katılabilir.

Tesettür Elbiselerdeki Şıklık

Tesettür elbisemodelleri, zarif oldukları kadar son derece de şık duran kıyafetlerdir. Rahat olması, tek parça halinde giyim kolaylığı sunması, kısa zamanda hazırlanma kolaylığı sağlayacaktır. Tesettür elbiseler, iş hayatında günlük yaşantıda en çok kullanılan kıyafetlerdir. Belde kumaş ya da deri kemerle son derece şık durması, farklı bir tarz oluşturmak isteyenler için önerilebilecektir. Elbiselerde düşük kol kesimleri, büzgülü kollar da farklı bir hava yaratacaktır. Önden düğmeli, püskül ya da nakış detayları da değişik tasarımlardan hoşlananlar için önerilebilir. Elbise alırken, kişinin tarzına uygun model seçilmesi önerilir. Genç ve hareketli giyim tarzından hoşlananlar için, salaş model elbiseler, en çok aranan tarzlardan olacaktır. Klasik kesimden hoşlananlar için fazla hareketli olmayan daha düz desenler önerilebilir.

Tesettür Giyimin Sunduğu Rahatlık

Tesettür giyim, rahat elbise modelleri ile tercih edilen giyim kategorileridir. Giyen kişinin kendini rahat hissetmesi, hareket kolaylığı sunması bu giyim türünün tercih edilme nedenleri arasındadır. Tesettür giyimde öne çıkan bir başka unsur da son derece zarif kesimlere sahip olmasıdır. Belden oturan elbiseler, ufak nakış detayları ve şık tafta eşarplarla tamamlanan kıyafetlerdir. Feraceleri çok farklı alanlarda görmek mümkündür. Dış giyim kategorisinde bulunan feraceler, özel günlerde daha nakışlı ve desenli modellerde de tasarlanmaktadır.

Tesettür Modasındaki Yenilikler

Tesettür modasında her geçen gün farklı yenilikler gelmektedir. Her kesimin zevkle giyebileceği, spor tarzda uzun hırkalar son derece tarz yaratan modellerdir. Altlarında kullanılacak dar pantolonlarla bütünlük sağlayacaktır. Geniş cep kullanımı, spor elbise ve hırkalara ayrı bir şıklık sunan detaylardır. Tesettür giyimde her yaşa uygun model zenginliği bulunmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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