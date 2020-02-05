Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi-Biruni Üniversitesi

Biruni Üniversitesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında “Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi” ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında Zeytinburnu ilçesindeki resmi okullarda eğitim gören öğrenciler ve okul temizliğinde görev alan temizlik personeli Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan eğitimler ve seminerlerle bilinçlenecek.

Projede Biruni Üniversitesi, sıfır atık yönetmeliği gereğince, sıfır atık ve çevre bilinçini yaygınlaştırmak, temizlik ve hijyen konularında eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Zeytinburnu ilçesindeki resmi okulllarda eğitim ve öğretim gören anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 60.000 öğrenci ile birlikte yaklaşık 400 hizmetli personele eğitim ve seminer düzenleyecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, toplum sağlığını koruyarak yaşam kalitesini yükseltmek, erken yaşlarda öğrencilere çevre duyarlılığı oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümünde rol alabilmelerini sağlamak, okul hijyeni açısından arzu edilen ortamı sunabilmek amacıyla başlatılan projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ayrıca eğitimli temizlik personellerinin daha bilinçli ve eğitimli olarak görevlerini sürdürmelerinin ve yaptıkları işi severek sahiplenmelerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemini vurguladı.

Protokol 04.02.2020 tarihinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy, Biruni Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Adnan Yüksel ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Yeşilyurt’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Biruni Üniversitesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülecek proje, 2019-2020 bahar dönemi ile 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemini kapsayacak.