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Suriye’den acı haber geldi! 2 asker şehit

Suriye'nin İdlib bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin ise yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda 50'den fazla rejim unsurunun vurulduğu belirtildi.

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21 Şubat 2020 Cuma 12:11
Suriye’den acı haber geldi! 2 asker şehit
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.

ŞEHİT ATEŞİ GAZİANTEP’E DÜŞTÜ

Şehit olan askerlerden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk’ün şehadet haberi, Gaziantep’teki İstiklal Mahallesi’nde oturan babası Osman Ertürk ve annesi Hatice Ertürk’e, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi.

Kaynak : Sözcü Gazetesi

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