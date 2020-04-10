SP’Li Dr. Abdullah Sevim’den İlginç Yardım Çağrısı Talebi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, bir süredir devam eden bağış tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. “Gün meydan okunacak gün değil. Gün siyaset yapılacak gün hiç değil!” diyen Sevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB ve ABB, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da valilikler üzerinden korona virüsten etkilenen vatandaşlara yardım etmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / HÜseyin Çetiner

Abdullah Sevim, sosyal medya hesaplarında yayınlanan çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“Korona virüs her geçen gün yayılmaya, sağlığımızı tehdit ettiği kadar insanlarımızın ekonomisini de tehdit etmeye devam ediyor. Yardım kampanyaları kalıcı bir çözüm değil belki ama şüphesiz faydalı.

Maalesef bu bile yeni bir kavgaya dönüştürülmüş vaziyette. Bir haftayı aşkın bir süre geride kalmasına rağmen, bağış tartışmalarını aşabilmiş, bir sonuca ulaşabilmiş değiliz.

Tartışmaların bahanesi olan prosedüre girecek değilim. Çözüm odaklı olmak zorundayız. Mümkün olduğunca fazla yardımı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak zorundayız. Varsa hukuki bir engel, ivedilikle çözmek durumundayız!

Çünkü,

Gün meydan okunacak gün değil.

Gün siyaset yapılacak gün hiç değil!

Gün 83 milyon için, kimseyi ne dışarıda ne de geride bırakmadan topyekûn bir mücadele ortaya koyma günüdür!

Bu sebeple, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak, ancak ondan da önemlisi, milletini seven bir birey olarak, buradan tüm taraflara açık çağrı yapıyorum.

Herkesin ortak hedefi tartışmayı kazanmak değil yardımlaşmayı çoğaltmak olsun.

Kimin yardım toplamasının önünde bir engel var ise, kaldırılsın.

Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş, iktidarın yardım kampanyalarına destek versin.

Aynı şekilde, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Soylu da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etsin.

Yok, illa ki tek elden olsun denilecekse, valilikler aracılığıyla bu işlemler gerçekleştirilsin ancak siyasi partilere tam bir denetleme yetkisi verilsin.

Şunu da ifade etmeden bitirmek istemiyorum. Tüm bu tartışmaların dışında kalarak, işini elinden geldiğince yapmaya çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın duruşu, gerginliğin tüm taraflarına örnek teşkil etsin.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İHA)