banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu : “2020 İçin Su Sorunumuz Yok Ama Tasarruflu Kullanalım”
Son Dakika
İmamoğlu : “2020 İçin Su...
SP’Li Dr. Abdullah Sevim’den İlginç Yardım Çağrısı Talebi
SP’Li Dr. Abdullah Sevim’den İlginç...
CHP Gençlik Kolları Kapı Kapı Dolaşarak Evde Kalan Büyüklerimize Yardımcı Oluyor
CHP Gençlik Kolları Kapı Kapı...
Koronaya Rağmen Trafikteki Araç Sayısı Ancak Yüzde 35,8 Azaldı
Son Dakika
Koronaya Rağmen Trafikteki Araç Sayısı...

SP’Li Dr. Abdullah Sevim’den İlginç Yardım Çağrısı Talebi

“ERDOĞAN İBB, KILIÇDAROĞLU VALİLİKLER ARACILIĞIYLA KORONADAN ETKİLENENLERE YARDIMDA BULUNSUN” Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na korona virüsten etkilenen vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Nisan 2020 Cuma 13:50
SP’Li Dr. Abdullah Sevim’den İlginç Yardım Çağrısı Talebi
banner171

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, bir süredir devam eden bağış tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. “Gün meydan okunacak gün değil. Gün siyaset yapılacak gün hiç değil!” diyen Sevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB ve ABB, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da valilikler üzerinden korona virüsten etkilenen vatandaşlara yardım etmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / HÜseyin Çetiner 

Abdullah Sevim, sosyal medya hesaplarında yayınlanan çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“Korona virüs her geçen gün yayılmaya, sağlığımızı tehdit ettiği kadar insanlarımızın ekonomisini de tehdit etmeye devam ediyor. Yardım kampanyaları kalıcı bir çözüm değil belki ama şüphesiz faydalı.

Maalesef bu bile yeni bir kavgaya dönüştürülmüş vaziyette. Bir haftayı aşkın bir süre geride kalmasına rağmen, bağış tartışmalarını aşabilmiş, bir sonuca ulaşabilmiş değiliz.

Tartışmaların bahanesi olan prosedüre girecek değilim. Çözüm odaklı olmak zorundayız. Mümkün olduğunca fazla yardımı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak zorundayız. Varsa hukuki bir engel, ivedilikle çözmek durumundayız!

Çünkü,

Gün meydan okunacak gün değil.

Gün siyaset yapılacak gün hiç değil!

Gün 83 milyon için, kimseyi ne dışarıda ne de geride bırakmadan topyekûn bir mücadele ortaya koyma günüdür!

Bu sebeple, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak, ancak ondan da önemlisi, milletini seven bir birey olarak, buradan tüm taraflara açık çağrı yapıyorum.

Herkesin ortak hedefi tartışmayı kazanmak değil yardımlaşmayı çoğaltmak olsun.

Kimin yardım toplamasının önünde bir engel var ise, kaldırılsın.

Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş, iktidarın yardım kampanyalarına destek versin.

Aynı şekilde, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Soylu da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etsin.

Yok, illa ki tek elden olsun denilecekse, valilikler aracılığıyla bu işlemler gerçekleştirilsin ancak siyasi partilere tam bir denetleme yetkisi verilsin.

Şunu da ifade etmeden bitirmek istemiyorum. Tüm bu tartışmaların dışında kalarak, işini elinden geldiğince yapmaya çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın duruşu, gerginliğin tüm taraflarına örnek teşkil etsin.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu : “2020 İçin Su Sorunumuz Yok Ama Tasarruflu Kullanalım”
İmamoğlu : “2020 İçin Su Sorunumuz Yok Ama Tasarruflu Kullanalım”
Koronaya Rağmen Trafikteki Araç Sayısı Ancak Yüzde 35,8 Azaldı
Koronaya Rağmen Trafikteki Araç Sayısı Ancak Yüzde 35,8 Azaldı
İmamoğlu: “İnsanlarımızın Yardımlaşma Duygusunu En Şeffaf Yönetecek Kurum, İstanbul'da, İBB’ dir. NOKTA.”
İmamoğlu: “İnsanlarımızın Yardımlaşma Duygusunu En Şeffaf Yönetecek Kurum, İstanbul'da, İBB’ dir. NOKTA.”
Korona Virüse Son !
Korona Virüse Son !
İBB'den İstanbullular İçin Maske Üretimi
İBB'den İstanbullular İçin Maske Üretimi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169