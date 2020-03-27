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SP:İl Başkanı Dr.Sevim "Olanlara İnanamıyoruz !"

​​​​​​​Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, ülke olarak koronavirüs ile mücadele ettiğimiz günlerde Kanal İstanbul kapsamında ihale yapılmasına sert çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mart 2020 Cuma 14:56
SP:İl Başkanı Dr.Sevim "Olanlara İnanamıyoruz !"
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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, koronavirüs, af tasarısı ve Kanal İstanbul kapsamında ihale yapılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülke olarak koronavirüs ile mücadele edilirken, Kanal İstanbul kapsamında ihale yapılmasını ve uyuşturucu ticareti yapanlara af getirmek için adım atılmasını eleştiren Sevim, sosyal medya hesaplarında şu ifadelere yer verdi:
“UYARIYORUZ!

Günlerdir milletçe koronavirüs mücadelesi veriyoruz.     Bir yandan yitip giden canlar yüreğimizi yakıyor.  Bir yandan, salgının büyümesi hepimizi endişelendiriyor. Öte yandan ise milletin ekonomisi de dip üstüne dip yapıyor.
Her şeye rağmen birlikte bir mücadelenin içerisindeyken, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, süreci şeffaf ve üst düzey bir performansla yürütürken olanlara inanamıyoruz!
Uyarıyoruz!
Millet olarak gündemimiz koronavirüs... Konuşuyoruz... Sakınıyoruz... Mücadele ediyoruz.
Biz bu mücadeleyi verirken,
Sessiz sedasız
- Kanal İstanbul kapsamında ihale yapılıyor.
- Uyuşturucu ticareti yapanların aftan istifade ettirilmesi yolunda adımlar atılıyor.
- Tartışmalı işlerle, bu zor günlerin beraberliğine darbe vuruluyor!
İnanıyorum ki, hep birlikte omuz omuza koronavirüsün üstesinden geleceğiz.
Ancak bu yapılanlara,
Gündemde başka şey varken bundan faydalanmak isteyen 1980’lerin fırsatçılığına karşı susamayız!
Ya bunlarla mücadele edeceğiz.

Ya da yarın bu adımların bedelini milletçe ödeyeceğiz!”
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