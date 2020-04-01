Soylu, İmamoğlu’nu Açığa Almak İçin Zemin mi Kolluyor ?

Bu da nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Beni bu düşünceye sevk eden bir çok emare var.

En bariz emare devlet kurumlarının iyi bir kontrol mekanizması kurup belediye başkanlarının terör örgütlerine yardım edemeyeceği bir sistem kurmak yerine işin kolayına kaçıp TERÖR Örgütüne yardım ettiği gerekçesi ile Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir, Batman ,Yalova il belediye başkanlarının yanı sıra onlarca ilçe ve belde belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atamaları iyi bir örnek değil mi ?

Diğer bir emare İstanbul Büyük Şehir Belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un 39 ilçe belediye başkanını 17 Mart 2020’de İBB’nin Saraçhane yerleşkesinde Korona Virüs ile alakalı değerlendirme toplantısı yapmak adına davet ediyor. Hiçbir Ak partili ilçe belediye başkanı toplantıya katılmıyor.

CHP’ Li belediyelerin açtığı yardım hesapları için Bakan Soylu’nun 81 İl valisine genelge gönderip hesapları bloke ettirmesi hatta bnu çalışmayı devlet içinde devlet kurmaya bile benzetti.

AK PARTİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI KENDİ İRADELERİ İLE Mİ İMAMOĞLU’NUN TOPLANTI DAVETİNE KATILMADI ?

Hiç bir AK PARTİLİ ilçe belediye başkanı böyle hayati bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Korona Virüs ile alakalı ne yapacağımıza dair istişare edelim davetine icabet etmemeleri basit bir şey değil. İlçe belediye başkanları sizce kendi iradeleri ile mi, yada İBB Grup başkan vekilleri M. Tevfik Göksu’nun isteği ile mi, yoksa İl Başkanları sayın Bayram Şenocak’ın talimatı ile mi toplantıya katılmadılar ?

Benim bu konu için cevabım cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu’nun toplantı davetine katılmayın demiş olabileceği yönündedir.

1994’den sonra hangi görevde olursa olsun Erdoğan’ın direkt olarak İBB’nin yönetiminde en belirgin kişi olduğunu çok net görüyorum.

Zaten sayın Erdoğan’da İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder demişti.

Erdoğan şu an her ne kadar 23 Haziran 2019’da İstanbul’u açık ara fark ile kaybetse de bir şekilde İstanbul’u yeniden yönetmek için çareler ve çıkış yolu aradığını yapılan çalışmalarda görmek mümkün.

HALKIMIZ CAN DERDİNDE BAKAN SOYLU CHP’Lİ BELEDİYELERİN YARDIM HESAPLARINI BLOKE ETME DERDİNDE …

Eğer bu salgın ile yapılan topyekün bir savaş ise yardım ve iyilik yapacağım diyenlere izin alın demek çok doğru gelmiyor bana. Teşbihte hata olmasın ne ülkemiz şu an görünen bir devlet ile savaşta ne de bir hükümet veya devlet krizi yaşamıyoruz.

Bazı olağan devirlerin kendi şartları vardır. İBB başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'nda bu zor şartlar altında hükümetimize yardımcı olmak adına açtığı yardım hesapları için iç işleri bakanı sayın Süleyman Soylu'nun bunu DEVLET İÇİNDE devlet kurmak gibi algılaması makul ve mantıklı bir örnekleme olmamıştır. Burada 230 bin mevcut yardım talebi ve son bir hafta içinde yapılan yeni 50 bin yardım başvurusuna yetişmek adına yapılan bir çalışma olarak görmek doğru ve adil olandır.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI VİRÜS İLE MÜCDELE İŞİ HÜKÜMETİN SORUNU, BİZ YEREL İŞLERİMİZİ YAPALIM DESELER SAYIN SOYLU BU SEFER DE CHP’Lİ BAŞKANLARIIN SALGIN HASTALIK İÇİN DUYARSIZ KALDIKLARINI İLAN EDİP TEFE GERDİRECEKTİ…

Sayın Soylu halkın aklı ile alay etmeyiniz. Dünya bir felaket yaşıyor. İBB başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun inisiyatif alıp Yenikapı, Maltepe ve Gürpınar Balık hali alanlarımızı hükümet talimat verirse anında sahra hastanesi için uygun hale getirebiliriz demesinin ve bir ihtiyaç sahibinin derdine deva olabilmek için nakdi ve ayni yardım için hesap açması takdir edilmesi gerekirken valiliklere GENELGE gönderip engelleyin demesin bir akıl tutulması olarak görmemek mümkün değil.İşin daha vahimi sayın soylu hızını alamayın bu samimi ve içten çalışmayı DEVLET İÇİNDE DEVLET OLARAK ALGILMASI DA MANİDAR

Kim ne derse desin Soylu CHP’li belediyelerin halkın sorunlarına bigane kalıp akabinde halk desteğini kaybeden başta İstanbul olmak üzere ciddi seçmen yapısı olan ve Ankara, Adana ve Antalya Belediyeleri başta olmak üzere 2023 genel seçinden önce başlarına bir çorap örmek için ortam hazırlamak adına yıpratma faaliyetlerine girdiklerini kısa süre önce sabah saat 6 da İEET otobüsünde yapılan bilinçli yoğunluğu kim yaptı ve yaptırdı ise bu konunun üstüne ciddi manada gidilmeli ve detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

Sayın bakan İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu virüs ile mücadele hükümetin işidir İBB olarak bizden talepleri olursa seve seve yardım ederiz deyip evinde otursa sizce daha mı iyi olacaktı ?

Başkan eski ihtiyaç sahibi 230 bin başvuruya ek olarak bir hafta içinde 50 bin yeni ihtiyaç sahibinin İBB' ye baş vurmuş, sorun çok büyük bizde elimizden geleni yapmak adına elimizi taşın altına koyduk demesi takdir edilmesi gerekirken Valiliklere genelge gönderip yardım edecek vatandaş üzerinde sanki Belediyelerin açtığı hesaplar kanuni değil ALGISI oluşturmaya yönelik çalışmanız doğru ve hoş değil.

Sayın Soylu siz halkın bunları görmediğini mi sanıyorsunuz ? Ak Parti’nin İstanbul’u kaybetmesinde sizin bir çok beyanatınızın da payı var.

Sayın Soylu, şu anda halk can derdinde iken Batman dahil 8 HDP ‘li belediyeye kayyum atamanızın zamanlaması ne kadar doğru ?

Oysaki Müfettişler, Kaymakamlar, Valiler, Mali suçları araştırma kurulu(MASAK) başta olmak üzere devletin yasal organları vazifelerini layıkı ile yapsa sizce HDP’li belediyeler terör örgütlerine yardım yapabilir mi ?

Devleti yönetenler işin kolayına kaçıp o günü kurtardığını düşünmek yerine yaptığı icraatın uzun sürede ülkeye ne getirip götürdüğünü hesaplamasının daha adil ve doğru olacağını düşünmesi gerekir diye düşünürüm şahsen..

Bütün kamu kurum ve kuruşluları kimin işe alacağına güvenlik soruşturması gereği sizin bakanlığınız karar veriyor.

Yapılan ihaleler yine denetim altında iken nasıl oluyor da bir ilçe belediye başkanı bütün bu kurum ve kuruluşları atlatıp terör örgütlerine yardım ve yataklık yapabiliyor ? Bunu anlamakta zorlanıyorum…

İç işleri bakanlığı olarak gerekli önlemler alıp HDP’li veya başka bir partiye mensup belediye başkanlarının kanunsuz harcama yapmalarını engellemek adına çalışma yapacağınıza halkın % 76 oy verdiği belediye başkanlarını görevden alıp bölge seçmeninin DEMOKRASİ’ den umudunu kesip zaten terör örgütlerinin tek çözüm silahlı mücadele demesine zemin hazırlayacak bir alt yapı oluşmuyor mu sizce ?

Şimdi 31 Mart 2019 Seçim Öncesine Gelelim

AK PARTİ kurulduğu 2001'den 2019' a kadar aradan geçen 18 yılık sürede o eski mağdur olan Parti ve Yöneticileri, mağrurlanmış, gururlanmış, benim adayım başbakanlık yapmış, Millet ittifakı adayı olan, Ekrem İmamoğlu ise bir kenar ilçe belediye başkanı diyerek rakibini hor ve küçük gördüğü zaman aynen şunu demiştim.

Sayın Erdoğan 1994 yılında İBB başkan adayı olduğu zaman Beyoğlu’nu kaybetmiş bir aday olarak seçime girdi ve kazandı bu ifade yanlış ve zararlı diyerek makale yazmıştım.

Akabinde de ekledim Ekrem İmamoğlu CHP ve Millet İttifakı için en doğru ve iyi adaydır dedim.

Bunu derken de laf olsun torba dolsun babında da demedim. Çünkü ben 2007-2009 da Ak Parti Beylikdüzü il koordinatörü iken sayın İmamoğlu CHP ilçe başkanı idi. Hakkında hep güzel şeyler duyuyordum.

2012'de Gazetemizin 5.kuruluş yıl dönümünde yılın enleri dalında sayın Ekrem İmamoğlu‘nu Beylikdüzü’nde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı yılın ilçe başkanı seçmiştik

2014 seçimlerinde CHP Beyklikdüzü ilçesinde İmamoğlu’nu aday gösterdi.2014'de CHP 'nin yeni kazandığı tek ilçe Belediye başkanlığı burası oldu.

İMAMOĞLU YÜREKLERE DOKUNDU,AK PARTİ ADAYI BİNALİ YILDIRIM’A İSE DEĞİL HALK KENDİ İLÇE BAŞKANLARI DAHİ DOKUNAMADI…

İstanbul Times Tv özel YouTube kanalı olarak 2014 yılından bu yana ilk olarak siyasi sokak röportajları yapan kanal olduk.

31 Mart 2019 seçimlerinden önce Ak Parti İstanbul İl başkan yardımcılarından bir çoğuna sizin kenar ilçe belediye başkanı dediğiniz İmamoğlu kazanacak dediğim zaman bana inmadıklarını görünce sandık sonuçlarını görünce bana hak vereceksinz demiştim...

İmamoğlu kazanacak derken de siyaseti çok bildiğimden değil. İstanbul'un 39 ilçesinde yaptığımız sokak röportajlarında seçmenin 1994' de Erdoğan’a nasıl bir ilgisi var idiyse İmamoğlu’na da öyle bir ilgi ve alaka olduğunu sokakta yaptığımız röportajlarda görüyordum.

Bu durumu AK PARTİ il tanıtım medya birim başkanı olan sayın Sevgi Yiğit’e ve Binali Yıldırım'ın özel kalem müdürü olan Sinan bey ile Beykoz Kavacık seçim merkezinde yaptığım yüz yüze konuşmada kendisine söyledim.

Sinan bey neden deyince aynen şunu söyledim: Her sene 1 milyon 200 bin genç seçim sistemine katılıyor. Gençler Tv değil YOUTUBE izliyor ama siz orada yoksunuz demiştim. Başka şeylerde söylemiştim konuşmamızda ama sanki ben hikaye anlatıyorum gibi beni dinlemişti.

Şu an yine Ak Parti yönetimini uyarıyorum. Bu tür baskıcı yöntemleri devam ederse 2023 genel seçimi öne alınmaz ve zamanında yapılırsa Ak Parti ciddi bir yara alacak gibi görünüyor...

Baskılara minik ir örnek vereyim : Daha önce AK PARTİ il yönetim kurulu üyesi olan Av.Ahmet Özel denilen zat’a Anadolu Ajansı’ının hukuk işleri verilmiş.

Bu zat aynı zamandan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından biridir.

Özellikle basın üstünde öyle bir baskı kurmuş ki anlatmak mümkün değil. Başımdan geçen bir olayı anlatayım size …

İki Sene önce bir engelli derneği küçük ve kısa bir haberini haber merkezimize göndermiş ve çalışma arkadaşlarımı arayarak destek maksatlı haberimizi yayınlar mısınız diyor. Arkadaşlarımızda engelli derneği olduğu için tabi diyor ve haberi yayınlıyorlar.

Bir süre sonra Anadolu Ajansı mail gönderip haberin kendilerine ait olduğunu ifade ederek yayından kaldırmamızı istemişti.Bizde zaten yardım etmek maksadı ile yayınlanan bir haber diyerek hemen yayından kaldırdık.

Biz olay bitti derken sırtını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dayayan Av.Ahmet Özel dava açtı. Mahkeme acilen karar vererek bize ceza verdi ve cezanın geri bırakılmasına karar vererek bahse konu avukata 2.580 TL vekalet ücreti ödememize karar verdi. Bu zatın avukatlar ordusu kurarak bu şekilde haksız bir zenginleşme yoluna gittiğine dair sayısız haber ve serzeniz var. Biz de sorun olmasın diyerek çoluk çocuğumuzun mutfak masrafından kısarak bu bedeli ödemek zorunda kaldık.

Bu zat peşimizi bıraktı mı sanırsınız ... Tabi ki hayır… sayın avukat bizden 2.580 TL vekelat ücreti almayın biz yerek bri yayın olarak zor şartlar altında varlığımızı devam ettirmeye çalışıyoruz dediğimiz için bu kezde hakkımızda kendisini tehdit ediyoruz diye dava açtı.

Diğer bir çalışması da haberim olmayan bir sokak röportajımızda mikrofonumuza konuşan zat bizi arayıp işini kaybetme korkusu yaşıyorum lütfen benimle yaptığıız röportajı yayından kaldırır mısınız dedi.

Biz de yarım saat sonra yayından kaldırdık. Derken yine karşımıza bu avukat çıktı ve hakkımızda Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimiz gerekçesi suç duyurusunda bulundu.

Bizde ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gidince orada sadece yarım saat yayında kalan ve bizde olmayan videoyu gösterdiler.

O İfademizde kesinlikle cumhurbaşkanına hakaret etme kastımız yok ve bahse konu video da yayında değil dedik. Ancak yine adı geçen avukat Bakırköy 13.Asliye Mahkemesinin 2020/134 nolu dava dosyası ile hakkımızda dava açtı.

Darbeci Evren’in parti başkanı olmayan sadece cumhurbaşkanı olan şahsına yönelik çıkardığı “Cumhur başkanı koruma kanunu” başımıza bela olmuş durumda. Sokakta konuşan ve sadece yarım saat yayında kalan şu an hiçbir yerde yayında olmayan bir video için YARGILANIYORUZ.

AK PARTİ HALKI ANLAMAMAK İÇİN ÖZEL BİR ÇABANIN İÇİN DE Mİ ?

Doğrusunu söylemek gerekirse kuruluş sürecinden kısa bir süre sonra Ak parti Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı sıfatım ile Ak partinin 28 Mart 2004 yerel seçimler öncesi 20 Mart 2004’de yapacağı Mitingin tertip komitesi üyeleri içinde idim. Kazlıçeşme Miting alanı saat 9.30 dan 12.30 a kadar Ak Parti'nin 13.00 ile 17.30 arası da CHP'ye tahsis edilmişti . O zaman başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan alana geç gelediği için CHP'ye alanı boş teslim edemediğimiz için Zeytinburnu CHP ilçe başkanlığı ben ve 2 arkadaşım hakkında ceza davası açtı. Yapılan yargılamada 3 ER AY HAPİS cezası almış idik. Bizler halen düşünce ve fikir açısında aynı yerdeyiz ama AK PARTİ çok değişti.Bir zamanlar Ak parti kurucu genel başkanı sayın Erdoğan'a galiz küfürler savuranların eylem ve düşünceleri Ak parti'de kök salmış durumda.

İmamoğlu’na dolayısıyla kendisini seçen 5 milyon İstanbullu 'ya karşı bu haksızlığı kim yapıyorsa ilk genel seçimde halk hesabını sormayacak mı ? Ak Parti 3 sene sonra yapılacak genel seçimde halkın gönlünü kazanmış bir İmamoğlu karşısında zorlanacağını düşündüğü için o zamana kadar ne kadar yıpratır ve halkın gözünde düşürürsem bu benim için kârdır diyor . Ancak dünya artık küçük bir köydür yani herkesin artık her şeyden haberi var. İmamoğlu'na karşı yapılan her çalışma da kesinlikle Erdoğan'ın haberi vardır.

AK PARTİ İMAMOĞLU'NA KARŞI SAMİMİ VE AÇIK OLSA KAZANIR

İSTANBUL demek nüfus olarak Türkiye'nin % 20 si, ekonomi olarak da % 54 'ü demek. Böyle bir şehri yönetmek için burada yaşayan 5 milyon kişiden İCAZET ALAN bir başkana sen ne anlarsın kanal istanbul’dan demek hiç hoş ve doğru değil.

Oysaki Erdoğan deseydi ki veya deseki Ekremciğim sen henüz devlet yönetiminde yeterli bilgiye sahip değilsin. Şu veya bu gerekçeler ile kanal İstanbul’un yapılması gerek deyip ikna etmek yerine bilerek kavga çıkararak kendi seçmenini sağlam tutmanın peşinde.

Tarihte Gazneli Mahmut olarak bilinen devlet başkanı HİNDİSTAN üzerine 17 sefer yapmış nedenlerden birisi de savaşmayan orduyu bir arada tutamam diyerek yaptığını tarihçiler söylüyor.

AK PARTİ YANİ ERDOĞAN İMAMOĞLU'NA HATA YAPTIRIP GENEL SEÇİMDEN BİR SENE ÖNCE YANİ 2022'DE GÖREVDEN ALIP MECLİS ÜYELERİ KENDİSİNE BAŞKAN SEÇSİN HESABI YAPIYOR OLABİLİ Mİ DEMEDİ DEMEYİN...

Birilerinin bu kadar da olmaz dediğini duyar gibiyim. Yahu dostlar 31 Mart 2019 seçiminde sadece İBB açısından yenilemek için seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz bir şeyler oldu ama bizde bilmiyoruz diyerek 4 seçimin 3 ü geçerli oldu İBB açısından iptal olmadı mı ?

Diyarbakır,Mardin,Van Batman,Yalova Belediye başkanlarını nasıl bir punduna getirilip görevden alınmışsa İmamoğlu'na da ihale verdiğin bir firmada FETÖCÜ veya PKK'lılar var terör örgütlerine bilerek veya bilmeyerek kaynak aktardın veya başka bir şey ile görevden almak iç işleri bakanı Süleyman Soylu için hiç mi hiç zor değil. Bu yöntem hiç ülkemizde olmayan bir şey değil.

CENGİZHAN'IN DEĞİŞMEZ YASASIDIR. BİR OLAYI BİR KEZ YAPAN BİR DAHA YAPPAR.

AK PARTİ İSTANBUL hezimetini kabul etmedi ve edecek gibi de durmuyor. Çünkü Ak Parti İBB Meclis grubunun yaptığı çalışmalar' ın da Erdoğan 'ın talimatları ile hareket ediyor. İBB kaybedilince Ak parti Gurup toplantılarını bile il başkanlığında yapmaya başladı.

Ak Parti İBB Meclis grubu İstanbul'un sorunları çözülsün ve halk rahat estin derdinde olsa idi İBB Başkanının Korona Virüsü için istişare amaçlı davet ettiği toplantıya Belediye başkanları katılırdı.

İlçe Belediyelerinin İBB'siz ilçelerine büyük ölçekli yatırım yapma şansları yok. Örnek vermek gerekirse Zeytinburnu İBB Kapalı spor salonu ve tesisleri vardı. İki sene önce yıkıldı. İBB Alt katları İSPARK için otopark, üstüne de sosyal tesisler yapacaktı.

Ha keza Zeytinburnu Seyitnizam kısmında metro yerin altına alınacaktı…

İmamoğlu’nu dışlayıp ilçe belediyelerinin toplantısına katılmasına izin vermeyen Ak PARTİ üst aklının İstanbul'a yatırım yapılsın halk rahat etsinden ziyade İstanbul'da hiç bir yatırım yapılmasın biz de halka 2023 seçimine veya erken genel seçim olursa İmamoğlu ve CHP bir şey yapamadı diye şikayet edip kaybettiğimiz itibarımızı geri alalımın peşindedir.

Dünya artık küçük bir köy halk her şeyi görüyor . Eskisi gibi şu an sadece 3/5 tane televizyon kanalı yok. Bizim öyle videolarımız var ki sadece kendi kanalımızda 5 milyon izlenmiş paylaşım yapanlarla sayı 50 milyonu geçen çalışmalarımız var.

Ak Parti samimi olur ve halka karşı açık ve şeffaf olursa beki ilk seçimde ayakta kalabilir aksi halde ANAP, DYP ve DSP gibi tarihteki yerini alır.

Mesela en basit bir soru ile yazımı bitireyim “ İmamoğlu 17 Mart 2020’de İstanbul’un 39 İlçe Belediye başkanlarını Korona Virüs ile alakalı fikir alış verişi yapmak üzere toplantıya davet etti ama Ak Partili hiçbir belediye başkanı toplantıya katılmadı birisi bana bunun gerekçesini söyleyebilir mi ?

Son söz detaylı düşünmeyen bir çok kimse Bakan Soylu’nun HDP ‘li belediye başkanları yerine kayyum atamasına sevindiklerini görüyorum. Bunun uzun sürede terör örgütünün ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyorum.

Düşünsenize terör örgütü bir köye veya beldeye gitse ve yeteri eğitimi olmayan Kürt evladına dese ki bakınız bizim % 76 oy alan belediye bakanını görevden aldı yerine kaymakamı atadı. Madem ki senin oyunun bir değeri yok neden seçim yaptılar ? Yapılan seçimin anlamlı olmadığını görüyorsunuz bize tek seçecek silahlı mücadele kaldı dese Kürt gence ne diyebilir acaba ?

Kayyum’a sevinen herkes bir de bu açıdan olaya baksın…Elbette hiçbir başkan halkın kaynaklarını terör’e kullandırmaz bunun engelleyicisi kayyum değil demokrasi içinde iyi bir denetim ile engellenme şansı olmalı mutlaka…

Aslında yazılacak çok şey var ama şu an bu kadarı ile yetineyim ..

Hüseyin Çetiner / 1 Nisan 2020 İstanbul