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Sosyal Medya Danışmanlığının Önemi Giderek Artıyor

Sosyal medya danışmanlığı, markaların sahip olduğu sosyal medya hesaplarının sektör içerisinde fark yaratabilmesi ve bir getiri sağlayabilmesi için profesyonel kişilerce yönetilmesi sürecini ifade etmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Nisan 2020 Cuma 13:14
Sosyal Medya Danışmanlığının Önemi Giderek Artıyor
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Yapılacak danışmanlık sayesinde, sosyal medya hesaplarında hem içerik/görsel/video çalışmalarında daha kaliteli ve markaya maddi getiri sağlayacak çalışmalar yapılırken hem de uzman bir kişi ya da ekip tarafından yürütülen danışmanlık süreci ile bulunulan piyasa içerisinde rakiplerden daha başarılı ve daha profesyonel çalışmalar yürütülmesi için imkan oluşmaktadır.

Yapılacak danışmanlık sayesinde, markaların sahip olduğu sosyal medya materyalleri en faydalı şekilde kullanılarak markaların kendilerine özgü bir tanıtım süreci elde edilmesi sağlanır ve bu tanıtımlar organik olarak müşteri elde edilmesinde oldukça etkilidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık pazarlama kısmı dijital alana yönlendiğinden, sosyal medya hesaplarının kullanımı muc

Sosyal Medya Danışmanlığının İşlevleri

Sosyal medya yönetimi ile yapılacak çalışmalar; söz konusu markanın hem kendi sektörü ve genel sosyal medya pazarı içerisinde kendisini tanıtabilmesine, hem iletişim yönünden kullanıcılara bir adım daha yakın olabilmesine, hem de gündemin nabzının daha eğlenceli ve değişkenlik gösterir halde sıkılmadan kontrol edilebilmesine imkan sunmaktadır. Günümüz koşullarında kendi alanında yer edinmeye ve diğerlerinden daha başarılı olmaya çalışan hemen her markanın sosyal medya konusunda danışmanlık aldığını söylemek mümkündür.

Mucizefikir Ajans da sektörün nabzını tutan bir algıya sahip olduğundan, verilecek danışmanlık konusunda profesyonel çalışmalar yürüterek iş birliği içerisinde olduğu markaların her daim bir adım önde olabilmesine ve daimi başarıyı yakalayabilmesine yönelik sosyal medya işleri yapmaktadır. Başarılı firmalarla başarılı çalışmalar yapan ajansımız, referans konusunda da elini her geçen gün güçlendirerek daha başarılı çalışmalar yapma konusunda kendisini geliştirmektedir.

Sosyal medya hesap yönetimi alanında uzman ekibiyle ve sosyal medyayla deyimi yerindeyse dirsek temasında bulunan her alanda ortak çalışmalar yürüten dijital ajansımız, sizlerin danışmanlık konusunda her türlü ihtiyacınızı gidermek konusunda tereddüt etmeyeceğiniz hizmetler sunmaktadır.

Sosyal Medya Danışmanlığı Süreci Nasıl İlerler?

Sosyal medya araçlarının doğru kullanımındaki amaçlar hem hedef kitleye doğru içerikler oluşturmak, hem bu kitleyle her daim devam edebilecek online iletişimlerin sürdürülmesi hem de pazarlama alanında markanızın bilinirliğini arttırarak bunun markaya ve firmaya maddi olarak güzel dönütler oluşturmasını sağlamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda, her markanın kendisine özgü bir çalışma alanı olduğunun bilincinde olunup bu durum göz önünde bulundurularak çalışma planları oluşturulur. Her markanın kendine özel bir hedef kitlesi ve bu kitlenin markaya daha çok çekilebilmesi için yapılacak farklı danışmanlık biçimlerinin olduğu bilinmektedir.

Bu sebepten oluşturulacak içeriklerde, kampanyalarda, iletişim süreçlerinde vb. durumlarda öncelik hedef kitleye yönelik araştırmaların doğru yapılması, alınacak aksiyonların doğru hedeflenmesi ve rakip analizlerinin oldukça detaylı yapılarak rakiplerden daha önde olunacak durumlara gelinebilmesi için yapılacak çalışmaların doğru belirlenmesidir.

Bahsettiğimiz süreçler için geçirilecek 6 ana adım bulunur. İlk olarak; her hesap için haftalık olarak içerik planlaması yapılarak sosyal medya hesabı çalışmaları başlatılır. İkinci adımda markanın alanına ait kendisine özel içerikler yayınlanarak dikkat çekici unsurlar ve belki de kampanyalar yayına alınır. Üçüncü adımda markanın fark edilebilir olması için farklı bir marka kişiliği yaratacak çalışmalar yapılmaya özen gösterilir.

Bir sonraki adımda yapılan çalışmalara dair ölçümlemeler yapılıp performans raporlamaları detaylı bir şekilde ortaya çıkartılır. Burada eksik ya da hatalı olan kısımlar değişiklikler yapılarak performans arttırılmaya çalışılır. Sonrasında takipçiyle iletişim çok önemli olduğundan onlarla iletişim halinde kalınabilecek içerikler oluşturulmaya devam etmeye özen gösterilir. Son olarak da ay sonu raporlamaları yaparak gerekli düzenlemeleri yerine getirip bir sonraki ay başarının üzerine başarı eklemeye çalışılır.

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