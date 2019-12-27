“Sosyal Destek İstanbulkart”In Kullanım Alanı Genişliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan “Sosyal Destek İstanbulkart” projesi ile alışveriş yapılan yerlere meblağ, nakit para veya kupon yerine elektronik kontör olarak ödeniyor.



İstanbul il sınırı dahilindeki büyük marketi zincirlerinin tamamında geçerli olan Sosyal Destek İstanbulkart”, şimdi İBB ile sözleşme yapan tüm market zincirleri ve unlu mamul üretim ve satış şirketlerinde de geçerli olacak.



İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, projenin İstanbul geneline yayılması için marketler zinciri ve unlu mamul şirketleriyle ilgili iki ayrı sözleşme hazırladı. İBB ile sözleşme imzalayan şirketlerde uygulama 1 yıl boyunca geçerli olacak. Sözleşme her yıl yenilenecek. İBB’nin “Sosyal Destek İstanbulkart” projesinden İstanbul’daki 176 bin aile yararlanıyor.