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“Sizlerin Başarısı Milletimizin Yüreğine Su Serpiyor”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak için mücadele eden İBB Sporlu 8 güreşçi ile antrenörlerini ağırladı. Sporculara, “İnşallah bolca madalyayla dönersiniz” temennisinde bulunan İmamoğlu, “Hepimiz, ülkemizin gergin günlerinin farkındayız. Üzüntülerimiz var. Açıkçası, sizlerin bu başarısı, milletimizin de yüreğine su serpiyor. Onu da hissetmenizi diliyoruz, istiyoruz. Hepinize içten, yürekten başarılar diliyoruz” dedi.

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02 Mart 2020 Pazartesi 12:37
“Sizlerin Başarısı Milletimizin Yüreğine Su Serpiyor”
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SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda temsil etmek için mücadele eden İBB Spor Kulübü milli güreşçilerini, Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Ziyarette, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu ve Güreş Şube Koordinatörü İbrahim Demirtürkoğlu da hazır bulundu. Keleş, ziyaret amaçlarını, “Şu anda burada 8 arkadaşımız var; 5’i grekoromen, 3’ü serbest branşta. Burada olan arkadaşlarımız Olimpiyat kotası alma mücadelesi veren arkadaşlarımız. Cenk İldem, zaten Olimpiyat kotasını kazandı. Olimpiyatlara gidecek. Hocalarımızla birlikte sizi ziyarete gelmek istedik” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

“İBB, GÜREŞ KONUSUNDA İYİ BİR GELENEK OLUŞTURMUŞ”
Güreşin, ülkemiz için “gurur kaynağı” bir spor olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “İBB, güreş konusunda iyi bir gelenek oluşturmuş. Çocukluğumdan beri, kendi yaptığım sporların dışında, en fazla takip ettiğim, milletçe takip ettiğimiz ve gurur duyduğumuz branş, güreş. Olimpiyatlarda her zaman göğsümüzü kabartmış bir branşımız. Bu toprakların kökünde olan bir spordan bahsediyoruz. Ana ve ata sporumuza sahip çıkma sorumluluğumuz var. İBB de bugüne kadar bu sorumluluğunu yerine getirmiş. Bundan sonra daha iyisini yapmak durumundayız; Başkan’ımız, yöneticilerimiz ve yetiştiren, hazırlayan hocalarımızla beraber” dedi.

“İNŞALLAH BOLCA MADALYA İLE DÖNERSİNİZ”
İBB Başkanı olarak Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istediğini belirten İmamoğlu, “Umuyorum gelirim, orada güzel sevinçlerinize eşlik ederim, ortak olurum. Yanı sıra, diğer branşlarda da başarı elde etmeyi istiyoruz. İnşallah bolca madalyayla dönersiniz. Hepimiz ülkemizin gergin günlerinin farkındayız. Üzüntülerimiz var. Açıkçası, sizlerin bu başarısı, milletimizin de yüreğine su serpiyor. Onu da hissetmenizi diliyoruz, istiyoruz. Hepinize içten, yürekten başarılar diliyoruz. Moralli bir şekilde yanınızdayız hem bugün hem yarın” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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