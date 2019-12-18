Şehir Tiyatroları Buluşması Başlıyor

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, turnelerle her tiyatronun seyircisine daha geniş bir oyun yelpazesi sunacağını belirterek, “Bu ortak çalışma, yıllardır konuşulan ancak hayata geçirilemeyen bir projeydi. Bu tür dayanışmalar gelecekte ortak yapımların da kapısını aralayacaktır diye umuyorum” dedi.



İBB Şehir Tiyatroları Turne Programı



Hayal-i Temsil: 9, 10, 11 Ocak 2020 tarihlerinde saat 20.30’da Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’nde.



Uzlaşma: 12, 13 Şubat 2020 tarihlerinde saat 20.00’de Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde, 14, 15 Şubat 2020 tarihlerinde saat 20.00’de Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde.



Karıncalar-Bir Savaş Vardı: 26, 27, 28 Şubat 2020 tarihlerinde saat 20.00’de, 29 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 ve 20.00’de Eskişehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi’nde.



İBB Şehir Tiyatroları’na konuk olacak oyunlar:



Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Yangınlar” oyunuyla 12, 13, 14, 15 Şubat 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Maskeliler” oyunuyla 26, 27, 28, 29 Şubat 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.