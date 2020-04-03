Savaş VELİOĞLU; Biz Büyük Bir Aileyiz Bu Zorlu Süreci Hep Beraber Aşacağız

İşte O Röportaj:

Hocam Merhaba; yaşanan virüs vakasından dolayı biz de birçok çalışmamızı şu an dijital ortamda yapıyoruz sizinle de bu şekilde bir röportaj yapacağız. Artı Akşam Liseleri olarak son yıllarda çok ciddi bir büyüme ivmesi kazandınız. Zeytinburnu, Avcılar, Gebze ve Kağıthane’de okullarınız var bu süreç sizi nasıl etkiledi?

Merhaba sizin de dediğiniz gibi fiziksel teması en aza indirmek için bizde Artı Akşam Liseleri olarak Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetimizin açıkladığı tedbirlere uyuyoruz. Okullar tatil edildi, bu süreçte mümkün olduğu kadar sosyal izolasyon kurallarına uyarak öğrencilerimizi de bu yönde bilgilendiriyoruz. Sağlık her şeyden daha önemli. Bakanlıklarımızın belirtmiş olduğu kuralları yerine getirdiğimiz koşulda, en az hasarla bu süreci atlatacağız. Artı Akşam Liseleri olarak, çalışma saatlerimizi düzenledik ve personel sayımızı en aza indirdik. Okullarımızdaki hijyen kurallarını daha da sıkılaştırarak personellerimizi ve okul binalarımızı korumaya çalışıyoruz. Haftalık periyodlarda dezenfekte çalışmamızı yapıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz.

İstanbul Times Röportaj / Hüseyin ÇETİNER

Okullar tatil edildi ve eğitime ara verildi. Türkiye’nin en büyük akşam lisesi olduğunuzu biliyoruz. Bu tatilden dolayı nasıl etkilendiniz.

Bildiğiniz gibi, Millî Eğitim Bakanlığımız tüm eğitim kurumlarını 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil etti. Bu süreç okulların tamamen kapandığı anlamına gelmiyor. Yaşanan olumsuzluğa karşı öğrencilerimizi korumak amacıyla uygulanan geçici bir tatil. Öğrencilerin ve velilerin bir kısmı okulların tekrar açılmayacağını düşünüyor. Bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Bakanlığımızın da açıkladığı gibi bu süreç geçici. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm özel okullar bu süreçte uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Hiçbir öğrencinin mağdur olmayacağı okullar tarafından açıklandı. Bizlerde Artı Akşam Liseleri olarak tüm öğrencilerimizin ders eksiklerini tamamlayacağız. Bu planlama okullar açıldıktan sonra yapılacaktır. Hiçbir velinin ve öğrencinin telaşa kapılmaması gerekiyor. Geçtiğimiz bu özel süreci el birliğiyle atlatacağız. Eğitim hiçbir zaman askıda kalmaz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’un da dediği gibi tüm telafiler yapılacaktır.

Bu süreçte yaşanan ekonomik olumsuzluklar özel okulları nasıl etkiliyor?

Özel okullarda diğer tüm ticari işletmeler gibi harcamaları olan ve ekonomik denge içerisinde yer alan kuruluşlardır. Velilerin yaşadıkları tedirginlikten dolayı birçok okulun ekonomik sıkıntı içerisine girdiğini biliyorum. Tedirgin olan öğrenci velileri, yapmaları gereken taksit ödemelerini yapmıyorlar. Bu olay birçok okulu olumsuz etkiliyor. Yaşanan sıkıntıyı okullar personellerine yansıtmamaya çalışıyor. Fakat velilerin bu tedirginliği yaşamamaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’un tüm telafilerin yapılacağına dair çok net bir açıklaması var. Ben de buradan tüm velilerimize ve öğrencilerimize, kimsenin mağdur olmayacağını söylemek istiyorum. Her öğrenci alması gereken eğitimi alacaktır. Dolayısıyla velilerin okulları ekonomik sıkıntıya sokması ilerleyen süreçte daha büyük sorunların doğmasına sebep olacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi, bu süreci el birliğiyle atlatacağız.

Artı Akşam Liseleri olarak sizin yaşadığınız olumsuzluklar var mı?

Tabi ki bizim de etkilendiğimiz bazı noktalar oluyor. Fakat okullarımızın geçmişi ve güvenilirliği bizim en az şekilde etkilenmemize yardımcı oluyor. Zaten bu süreçte hiçbir personelimizin sözleşmesini iptal etmeyeceğimizi veya askıya almayacağımızı ilan ettik. Artı ailesi büyük bir ailedir. Yeni yatırımlar yapmaya da devam ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma da sizin vasıtanızla teşekkür etmek istiyorum. Her bir çalışma arkadaşım, bu süreci atlatmak için canla başla emek harcıyorlar. Hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi sürekli arayarak irtibat halinde oluyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Sağlık Bakanlığımız ve bizim de bağlı olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizin bu virüsten daha az etkilenmesi için üzerlerine düşeni yaptılar yapıyorlar. Buradan sizin aracılığınız ile Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve eğitime yön veren kadrosuna teşekkür ederim.

Eksik kalan eğitim süreçlerinin tümü tamamlanır, fakat kaybedeceğimiz bir canı geri getirme şansımız yok.

Son olarak COVİD 19 virüsü nedeni ile hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet geride kalanlara sabırlar dilerim.

Lütfen yetkililerimizin uyarı ve önerilerine kendi sağlığınız için uyunuz. Can kaybı dışında her şeyin telafisi mutlaka vardır.

Bu fırsatı bizlere sunduğu için İstanbul Times Haber Ajansı’na teşekkürlerimizi sunuyorum.

İletişim İçin Artı Akşam Lisesi ‘ne ulaşabilirsiniz

Artı Avcılar Şubesi

Merkez Mah.Burnaz Cad. Gülistan Sk. No:27 Avcılar/İSTANBUL 0212 541 51 51 avcilar@artiaksamlisesi.com

Artı Zeytinburnu Şubesi

Yenidoğan Mh. 41 Sk. No:16 (Emine İnanç Camii Karşısı) Zeytinburnu / İSTANBUL 0212 - 546 55 00 zeytinburnu@artiaksamlisesi.com

Artı Kağıthane Şubesi

Seyrantepe Mah. Çalışkan Sok.No:3 Kağıthane / İstanbul 0212- 280 80 88 kagithane@artiaksamlisesi.com

Artı Gebze Şubesi

Köşklü Çeşme Mah. İstanbul Cad. No:95 Merkez / GEBZE 0262 644 10 11 gebze@artiaksamlisesi.com

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)