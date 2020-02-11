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Safir Mücevherlerin Tam zamanı!

Mavi safir taş, yüzyıllar boyunca dünyanın en popüler taşlarından biri olmuştur.

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11 Şubat 2020 Salı 16:03
Safir Mücevherlerin Tam zamanı!
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Mavi safir taş, yüzyıllar boyunca dünyanın en popüler taşlarından biri olmuştur. Zengin renkleri sayesinde safir pırlantalı mücevherler insanlar üzerinde hep büyüleyici bir etki bırakır. Blue Diamond en güzel pırlantaları en zarif safir taşlarla buluşturuyor. Eğer sevgilinize değerli bir mücevher parçası vermek istiyorsanız, o zaman kesinlikle mavi safir taşı tercih edebilirsiniz.

Sevgililer günü hediye seçenekleri arasında en çok tercih edilen takılar safir pırlantalı mücevherlerdir. Sevgililer Günü, elbette, âşık olan herhangi bir çift için özel bir gündür ve bu vesileyle ilişkili zengin bir hediye verme ve alma geleneği vardır. Çoğu insan gül, çikolata, oyuncak ayılar ve sevgi duygusu ile ilişkili diğer hediyeler gibi düzenli hediyeler alışverişi yapma eğilimindedir. 

Ancak, her zaman safir taşlı yüzük gibi özel bir hediye ile gitmeyi seçebilirsiniz. En iyi mavi safir yüzük sadece eşinize özel bir sevgi mesajı göndermekle kalmaz, aynı zamanda onu dünyanın zirvesinde hissettirebilir. Bu nedenle, bu özel fırsatta kesinlikle güzel bir safir yüzük hediye etmeyi düşünmelisiniz. Safir yüzük vermenin nedenlerinden biri, bu taşın uzun zamandır romantizm, bilgelik, dürüstlük ve sadakat ile ilişkili olmasıdır. Son zamanlarda, pırlantalı safir yüzükler uzun süredir birlikte olan çiftler için düğün hediyesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, bu taşın çok uzun zamandır aşk ilişkileri ile ilişkilendirilmesi şaşırtıcı değildir.

Blue Diamond en güzel safir kolye, küpe ve yüzük modellerini en uygun fiyatlarla sizlere sunuyor. Üstelik 2500 TL üzeri alışverişlerde pırlantalı kalp küpe hediye. Özel fırsatları ve kampanyaları sakın kaçırmayın! Tarih safir taşı etrafındaki efsanelerle doludur. Koruyucu bir taş olduğu söylenir, zarardan korur. Ayrıca barış ve dinginliği teşvik ettiği söyleniyor. Blue Diamond muhteşem bir değerli taş koleksiyonuna sahiptir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2020 17:03
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