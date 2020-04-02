Ramazan Kamış (Canbey) Hakka Yürüdü

Malatya’nın ilk uydu kanalı olan Vuslat TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ferhat CANBEY babasını kaybetti.

Malatya’nın Şahnahan Mahallesi’nde yaşamını sürdüren ve çevresinde “Sofu Baba” olarak bilinen Ramazan Kamış(Canbey) geçirdiği rahatsızlık sonucu Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Sofu Baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 çocuk sahibi Sofu Baba 91 yaşında hayatını kaybetti.

Bölge Gazetesi çalışanları olarak bizde; Merhum Sofu Baba’ya Allah’tan rahmet, Canbey Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TEŞEKKÜR

24 Mart Salı Günü Aramızdan Ayrılan Babamın Vefatı Dolayısıyla ; Şahsımı Arayarak Başsağlığı dileklerinde bulunan;

Malatya Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkçi’ye,

Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık Hanımefendiye,

Malatya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır’a,

Malatya Eski Milletvekilimiz Sayın Ömer Faruk Öz’e

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a,

İstanbul Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu’ya,

Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar’a,

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)