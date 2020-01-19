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Rahşan Ecevit, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vefat eden eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski TBMM ve CHP genel başkanları, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı ve milletvekilleri katıldı.

Rahşan Ecevit, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vefat eden eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski TBMM ve CHP genel başkanları, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı ve milletvekilleri katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ocak 2020 Pazar 18:29
Rahşan Ecevit, Son Yolculuğuna Uğurlandı


Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit (97) için Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi.


Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis eski Başkanları Cemil Çiçek, eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çok sayıda eski ve yeni milletvekili ile vatandaşlar katıldı.

Ecevit'in Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, cenaze aracından alınarak yakınları ve eski milletvekilleri tarafından musalla taşına konuldu. Cenazeye katılanlar, üzerinde yazma bulunan tabutun başında dua etti, bazıları ise gözyaşını tutamadı. Giresun Şebinkarahisar sivil toplum kuruluşları tarafından, "Bu kalp sizi unutur mu?', 'Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız' ve 'Bir asırlık vefa, sadakat ve aşk" yazılı pankart açıldı.


Öğlen namazının ardından kılınan cenaze nazının ardından Ecevit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Rahşan Ecevit, 2006 yılında hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit'in de kabrinin bulunduğu Devlet Mezarlığı’na defnedildi.


Camideki törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklada, “Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Hepimiz üzüntülüyüz, derin üzüntü içerisindeyiz. Rahşan Hanım siyaset dünyamızda, eşiyle birlikte uzun bir mücadele zamanı başlattılar. Demokrasi, hukuk, liyakat, siyasette temizlik, dürüstlük açısından. Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Parlamentoda grubu olan olmayan bütün milletvekillerine şükran borçluyum. Ortak hareket etme açısından. En azından bir acı karşısında parlamentonun birlikte olması bizim açımızdan son derece değerlidir” dedi.

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