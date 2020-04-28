Rack kabin nedir ? Ölçüleri Nelerdir ?

Rack kabinlerin genelinde evrensel olarak kabul edilen 19 inç olarak kabul edilen herhangi bir cihazın konumlandırılmasına imkan tanıyan bölmeler yer almaktadır. Birçok elektronik sektörde sıklıkla talep edilip kullanılan bu ürünleri ses sistemleri çerçevesinde açıklayacağım. Ses sitemlerinin olduğu büyük sistemlerde yönetim panel kutusu olarak kabul edilen koruyucu olarak görev alan bu ekipman içerisinde sabit raflar, termostatlı fanlar yer alabilmektedir. Ayrıca gücü direkt içeriden alabilmeniz için güç prizleri yer alır. Kabinin büyüklüğüne göre içerisinde bulunan fanın gücü de, rafları sayısı da, prizlerin adedi de artıp azala bilmektedir.

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Ses sistemlerinde kullanılan rack kabinlerde genellikle mikser, power amfi, tüner, dvd ve benzeri birçok elektronik ekipman yer alabilmektedir. Ayrıca rac kabinlerin ölçüleri dünya standartlarında u birimi üzerinden kabul edilmektedir. Evrensel olarak 19. Raf boyutunun kabul edildiği rack kabinlerde ‘’U’’ yani, 1U = 44, 45 mm dir. Buda yaklaşık 4.5 cm olarak değerlendirilmektedir kabaca, yani sıklıkla ses sitemleri rack kabinlerinde tercih edilen 20u ve 16u modellerinin iç raf ölçüsü evrensel olarak 19 inç olmakta fakat, rack kabinin toplam boyu ise 20u için tekerlek hariç 89 cm civarında, 16u için ise tekerlek hariç 71.10 cm uzunluğundadır. Elbette bu bahsettiğim ölçülerin dışında çok daha büyük rack kabin modelleri bulunmaktadır. Büyük sunucu ve bilgisayar ağlarının bulunduğu eşsiz güvenlik önlemleri içerisinde hazırlanan rack kabin sistemleri de aynı mantıkta hazırlanmakta sadece raf ve içeriği değişkenlik gösterebilmektedir. Tüm sistemleri dışarının hava şartlarından izole ederek yer yer ısı kontrolü ve ürün muhafazası için tercih edilen bu ekipmanların kullanımı her geçen gün daha çok artmaktadır.

Bu konuda benim sizlere tavsiyem bu ürünleri satın almadan önce kullanacağınız alan ve ekipmanları göz önünde bulundurarak rack kabinet ölçüsüne karar vermenizdir. İhtiyaca göre değerlendirerek karar verdiğiniz rack kabini ise mutlaka bu alanda üst düzey bilgiye sahip olan tedarik noktalarından yardım alarak karar verip, satın almalısınız.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)