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Profesyonel Web Tasarımın Önemi

​​​​​​​Son yıllarda gelişen teknoloji, bilgisayar kullanımının artması ve özellikle internet erişiminin hızlanmasına bağlı olarak artık birçok çalışma çevrimiçi (online) olarak yürütülüyor. Bu bağlamda, kişi ya da firmalar, ticari veya kâr amacı gütmeyen hizmetlerini, ürünlerini, organizasyonlarını web siteleri aracılığıyla tanıtmakta.

Profesyonel Web Tasarımın Önemi

​​​​​​​Son yıllarda gelişen teknoloji, bilgisayar kullanımının artması ve özellikle internet erişiminin hızlanmasına bağlı olarak artık birçok çalışma çevrimiçi (online) olarak yürütülüyor. Bu bağlamda, kişi ya da firmalar, ticari veya kâr amacı gütmeyen hizmetlerini, ürünlerini, organizasyonlarını web siteleri aracılığıyla tanıtmakta.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2019 Salı 12:47
Profesyonel Web Tasarımın Önemi

Bu sitelerin tasarımı, oldukça kapsamlı ve çok yönlü olmakla beraber birçok detayı da içinde barındırıyor. Bu nedenle, firmalar, dernekler, çeşitli kamu ya da özel sektör kuruluşlarının web tasarım konusunda profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Zira kurumsal web tasarım çalışmalarını bu alandaki iyi bir web tasarım ajansı aracılığıyla yaptıran kuruluşlar; reklam, marka yönetimi ve pazarlama konusunda rakiplerinin önüne geçebiliyor.

İnternet dünyasından uzak kalan kuruluşlar, maalesef içinde bulunduğu sektörde uzun vadeli başarı elde etmekte büyük zorluklar yaşamakta; rekabet gücünü yitirmektedir. Bu nedenle, firmaların başarısı ve tanınırlığı büyük ölçüde internette ve sosyal medyadaki sahip olduğu imaj ile; aynı zamanda kurumsal web sitesi tasarımı ile doğru orantılıdır. Zira, kuruluşların ya da şahısların web siteleri, hedef kitleye ulaşma yolunda ilk izlenimin edinildiği yerdir. Özellikle firmalar, başta müşterileri olmak üzere, bütün paydaşları ile aslında web siteleri aracılığıyla sözsüz bir iletişim kurar. Bu nedenle, kurumsal web tasarım ‘ı güçlü, etkili, kullanıcı dostu, yenilikçi ve zengin olan kuruluşlar, her zaman bir adım önde olacaktır.

Web tasarım alanında 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren firmamız;sahip olduğu tecrübe, kullandığı teknolojik araçlar ve müşteri memnuniyetini önemseyen yönetim anlayışı ile web tasarım talebi olan her şirketin aradığı çözüm ortağı oluyor. Web tasarım ajansı olarak merkezi Ataşehir’de bulunan WebStudio, özellikle İstanbul’da faaliyet gösteren firmalara hizmet sunmakta ve satış sonrası destek sağlıyor. Firmamızın hizmet verdiği alanlar özetle şunlardır:

  1. Web tasarım
  2. Web yazılımı
  3. Kurumsal web tasarım
  4. Responsiveweb tasarım (mobil uyumlu web tasarım)
  5. Mobil web sitesi
  6. SEO danışmanlığı
  7. E – ticaret sitesi tasarımı
  8. Logo tasarımı

WebStudio’yu Farklı Kılan Özellikler

Çevremize baktığımız zaman web tasarım alanında hizmet veren çok sayıda firma görebiliriz. Fakat bizi, diğer birçok firmadan ayıran özelliklerin başında, kuşkusurz müşterilerimize verdiğimiz değer geliyor. Bununla beraber, teknolojiyi ve trendleri yakından takip ediyor, her zaman özgün tasarımlar sunmaya çalışıyoruz. Web tasarım konusunda sizlerden gelen her talebi dikkate alıyoruz ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri getiriyoruz. Bu bağlamda, dilerseniz sıfırdan web sitesi de kurabilir; var olan sitenizi geliştirerek mobil uyumlu hale getirebilir ya da SEO uyumluluğu üzerinde çalışabiliriz. Bunları yaparken iş ahlakı, dürüstlük, şeffaflık, kalite yönetiminden asla taviz vermiyoruz. Bunun sonucunda, piyasada adından en fazla söz ettiren firma olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz!

WebStudio’nun Müşterileri

WebStudio’nun elektronik, gıda, enerji, iletişim, çevre ve daha birçok alanda hizmet verdiği firmalar bulunuyor.Müşterilerine verdiği kaliteli hizmeti her zaman sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan firmamız; yazılım ve donanım alanındaki uzmanlardan oluşan ekibi ile her gün yeni bir başarılı projeye imza atmaktadır. WebStudio’nun müşterilerini ve daha önce gerçekleştirdiği projelerden bazı örnekleri incelemek isteyenler, firmamızın web sitesiniziyaret edebilirler.

Siz de kurumsal web tasarım için uzun vadeli bir çalışma ortağı ve kaliteli hizmet sunan bir web tasarım ajansı arıyorsanız, WebStudio, sizlere aradığınızdan fazlasını sunacaktır. WebStudio’nun şanslı müşterileri arasında yer almak istiyorsanız, bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Doğrudan hizmet almasanız dahi, firmamızın yetkililerinden projeniz ve fikirleriniz hakkında görüş ve öneri alabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.12.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler:Web TasarımKurumsal Web TasarımWeb Tasarım Ajansı. Meta Yazısı: Bu YazıWeb Tasarım Alanında Faaliyet Gösteren WebStudio Firmasının Hizmetleri Hakkında Açık
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