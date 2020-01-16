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Panasonic Güneş Panelleri ile Erzincan Havalimanı Kendi Enerjisini Üretecek

Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan ilk projelerden biri olan, Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji üretimine başladı.

Panasonic Güneş Panelleri ile Erzincan Havalimanı Kendi Enerjisini Üretecek

Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan ilk projelerden biri olan, Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji üretimine başladı.

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 13:42
Panasonic Güneş Panelleri ile Erzincan Havalimanı Kendi Enerjisini Üretecek

ERZİNCAN HAVALİMANI’NA GÜNEŞ ENERJİSİ VERECEK PROJE AÇILDI…

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem her geçen gün artıyor. Güneş enerjisi açısından dünyanın en avantajlı bölgelerinden birinde yer alan ülkemizde birbiri ardına gerçekleşen projelerle, Türkiye bu sınırsız enerji kaynağından daha fazla yararlanıyor. Bu projelerden biri de geçtiğimiz günlerde açılarak devreye girdi. Teknoloji devi Panasonic - Girişim Elektrik imzası taşıyan, Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan ilk projelerden biri olan Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji üretimine başladı.

Proje, Erzincan Havalimanı’nın yarıya yakın enerji ihtiyacını karşılayacak…

Güneş enerjisi alanında dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok önemli projeye imza atan teknoloji devi Panasonic, Türkiye’de önemli bir projeyi daha hayata taşıdı. En verimli güneş paneli olarak bilinen HIT güneş enerjisi teknolojisinin mucidi olan kuruluşun, Girişim Elektrik iş birliğinde gerçekleştirdiği Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) açıldı. Yatırımı anahtar teslim olarak yapan Girişim Elektrik tarafından verilen bilgilere göre; tesis yılda 2.09 MWh elektrik üretimi ile Erzincan Havalimanı’nda tüketilen elektrik enerjisinin yarıya yakınını karşılayacak ve ihtiyaç fazlasını şebekeye geri kazandıracak. Proje için 3.779 adet 325 W panel yerleştirilerek 6.310 m2 panel alanında 2.09 MWp güce ulaşıldı. Panasonic HIT ürününün kullanıldığı proje 7 ayda tamamlandı. Girişim Elektrik, proje için inverter ve optimizer teknolojisinin desteklediği panel bazlı izleme sistemi de tesis edip, SCADA sistemiyle enerji üretilebilirliği yüksek seviyelerde tutarak projenin son haline gelmesini sağladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor…

Bugün dünyamızın en önemli sorunlarından biri enerjiye duyulan ihtiyaç… Şu anda bu ihtiyacı karşılamak için büyük bir oranda fosil kaynaklar kullanılıyor. Yoğun olarak kullanılan fosil kaynaklı yakıtların çevreye olan zararları da artık herkesçe biliniyor. Temiz enerji üretmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Türkiye, güneş potansiyeli açısından günde ortalama 7,2 saat, yılda ise 2 bin 650 saat güneşlenme süresine sahip durumda. Bu değerin verimlilik açısından çok iyi olduğu ifade ediliyor. Panasonic, bugün en verimli güneş panellerinden biri olarak bilinen HIT güneş enerjisi teknolojisini kullanarak Türkiye’de birçok önemli proje gerçekleştirmiş bulunuyor. Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi de bunlardan biri. Projede kullanılan ürünün, panel verimi %19,4 ve dünya rekoru sıcaklık katsayısı da -0,258%/C değerine sahip. Panasonic, gerçekleştirdiği projelere 15 yıl ürün garantisi ve 25 yıl da performans garantisi veriyor. Ürünler, 25. yılın sonunda %86,2 performans değeri ile çalışmaya devam ediyor.

lstr.panasonic.com

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