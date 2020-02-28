Otogarda Öncelik Mevcut Kiracının

Yap- işlet- devret modeline göre inşa edilen ve 25 yıllık işletme dönemi 5 Mayıs 2019 tarihinde sona eren İstanbul Otogarı'nın yönetimi 9 Eylül'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) bulunuyor. Teslim alır almaz, Otogar'ın içinde kapsamlı bir bakım, onarım ve temizlik çalışması yürüten İBB, ticari işletmelerin kiraya verilmesi için ihale açtı. İhaleyi, İBB İştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ üstlendi.

MEVCUT KİRACILARA ÖNCELİK

İBB ve Boğaziçi Yönetim AŞ, Otogar'da bulunan ticari alanların işletilmesinde önceliği, fiilen faaliyet yürüten işletmecilere verme kararı aldı. İBB, işyerinde çalışarak hizmet veren, değer üreten ve Otogar yönetimine karşı yükümlülüklerini yerine getiren işletmecilerin kiralamada tercih edilmesine özen gösterdi.

Otogar'ın geçmiş dönem sözleşmesi 25 yıllık olduğundan tahsis belgeleri eski sözleşme süresi bitiminde sona erdi. İBB sadece kar ve kazanç amacı gütmeden, Otogarın tüm İstanbulluların güvenle kullanabileceği bir yer olmasını amaçlıyor.

YENİ OTOGRADAN HERKES MEMNUN

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve işletmeci Boğaziçi Yönetim AŞ,tüm İstanbulluların huzur içinde kullanabileceği bir Otogar için hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor.İBB, Otogarı devraldıktan sonra kapsamlı bir onarım çalışması yaptı. Merkezi ödeme sistemini hayata geçirip, giriş-çıkışlarda oluşan trafiği rahatlattı. Geçmiş dönemde çokça şikayet alan tuvaletler başta olmak üzere halka açık alanlar Boğaziçi Yönetim AŞ kontrolünde yenilenmeye başlandı. Geçmiş dönemde birçok olumsuzlukla anılan Otogar'dan hem İstanbullular hem de esnaf memnun.