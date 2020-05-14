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On Günde 125 Bine Yakın Fatura Askıdan İndi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, pandemi sürecinde gelirleri düşen ya da kaybolan kişilere destek olmak için başlattığı “Akıda Fatura” uygulaması, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor, alan el veren eli görmüyor. Uygulamanın başladığı on gün içerisinde, ihtiyaç sahibi 124 binin üzerinde kişinin doğalgaz ve su faturası ödendi. Askıdan alınan tutar ise 15 milyon 685 bin Türk Lirasını aştı. İBB’nin başlattığı uygulamaya Ankara, İzmir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri ile İzmit Belediyesi de katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mayıs 2020 Perşembe 17:53
On Günde 125 Bine Yakın Fatura Askıdan İndi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zor günler geçiren ve talepte bulunan kişilerle dayanışmayı geliştirmek için 4 Mayıs’ta tanıttığı “Askıda Fatura” uygulamasında ödenen fatura adedi 124 bin 636’yı buldu. Toplam 15 milyon 685 bin Türk Lirasına ulaşan faturalara, her geçen dakika yenileri ekleniyor. İBB tarafından onaylanmış, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş aileleri ve kişileri kapsayan uygulamada, İSKİ ve İGDAŞ abonelerinin kullanım bedelleri ödenebiliyor.

İBB ÖRNEK OLDU

İBB, küresel pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik tablodan etkilenen İstanbullular için başlattığı çalışma, milyonlarca insanın yaşadığı belediyeler tarafından da uygulanmaya başlandı veya bu yönde adımlar atıldı. Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayında başlatılan uygulamaya Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi de katıldı.

DAYANIŞMA GELİŞTİRİLİYOR

Ödemede güçlük çekenlere fatura desteğinde bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa ulaşarak ya da https://askidafatura.ibb.gov.tr/web sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor. “Askıda Fatura” portalına bırakılmış, abone ismi bulunmayan tutarlardan ödenmek istenen fatura seçilerek katkı verilebiliyor. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi aileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tradresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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