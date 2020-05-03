banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yedkule Bostanlarını Rahat Bırakın Artık ...
Son Dakika
Yedkule Bostanlarını Rahat Bırakın Artık...
Ömer Döngeloğlu'da COVİD 19 Kurbanı Oldu
Son Dakika
Ömer Döngeloğlu'da COVİD 19 Kurbanı...
İBB’Nin Kitap Kampanyasına 81 İlden Yoğun Talep Geldi...
Son Dakika
İBB’Nin Kitap Kampanyasına 81 İlden...
Tuğba Hatun'un Korona Şarkısı Beğeni Görecek...
Son Dakika
Tuğba Hatun'un Korona Şarkısı Beğeni...

Ömer Döngeloğlu'da COVİD 19 Kurbanı Oldu

İlahiyatçı Yazar Hacı Ömer Dögeloğlu'da VOVİD 19 Virüsüne yakalanarak uzun yıllardır yaşadığı Başakşehir Devlet Hastanesinde Hayatını Kaybetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Mayıs 2020 Pazar 15:07
Ömer Döngeloğlu'da COVİD 19 Kurbanı Oldu
banner171

Uzun yıllardır dini konularda halkı aydınlatıyordu 

Hayata Tokat'ta gözlerini açan Döngeloğlu 10 sene bu ilde İmamlık yaptıktan sonra İstanbul'a taşındı.Uzun yıllardır Başakşehir İlçesinde yaşayan Ömer Döngeloğlu bir dönem Başakşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal'a danışmanlık da yapmıştı.

Daha sonra belediyenin bir çok çalışmasında dini konularda halkı aydınlatan Döngeloğlu bir süre önce dünyayı tehdit eden Korona Virüs'e yakalandı.  3 Mayıs 2020 sabaha doğru tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesinde hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah'tan rahmet,şu an yoğun bakımda olan eşi ve kızına 'da Allah'tan şifalar dileriz. Gerirde kalan yakınlarına da sabır dileriz. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.05.2020 15:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedkule Bostanlarını Rahat Bırakın Artık ...
Yedkule Bostanlarını Rahat Bırakın Artık ...
İmamoğlu'ndan Metro Müjdesi
İmamoğlu'ndan Metro Müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu Halkımız Evde Kalsın Biz Yanlarındayız Dedi
İBB Başkanı İmamoğlu Halkımız Evde Kalsın Biz Yanlarındayız Dedi
DİSK'ten Gözaltılar İçin Açıklama Geldi
DİSK'ten Gözaltılar İçin Açıklama Geldi
İmamoğlu,İBB Meclisini"Salgın" Gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağırıyor
İmamoğlu,İBB Meclisini"Salgın" Gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağırıyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169