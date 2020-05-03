Ömer Döngeloğlu'da COVİD 19 Kurbanı Oldu

Uzun yıllardır dini konularda halkı aydınlatıyordu

Hayata Tokat'ta gözlerini açan Döngeloğlu 10 sene bu ilde İmamlık yaptıktan sonra İstanbul'a taşındı.Uzun yıllardır Başakşehir İlçesinde yaşayan Ömer Döngeloğlu bir dönem Başakşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal'a danışmanlık da yapmıştı.

Daha sonra belediyenin bir çok çalışmasında dini konularda halkı aydınlatan Döngeloğlu bir süre önce dünyayı tehdit eden Korona Virüs'e yakalandı. 3 Mayıs 2020 sabaha doğru tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesinde hakkın rahmetine kavuştu.

Merhuma Allah'tan rahmet,şu an yoğun bakımda olan eşi ve kızına 'da Allah'tan şifalar dileriz. Gerirde kalan yakınlarına da sabır dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)