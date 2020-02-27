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Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa Halkın Canını Yakıyor

CLK BEDAŞ yani Elektrik, Türk Telekom, Türksel,Vodaphone, İGDAŞ, İSKİ, başta olmak üzere bir çok kuruluş faturalar ödenmediği zaman Kapama açma bedeli olarak 29 ile 40 TL arasında ücret almaları halkın canını yakıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Şubat 2020 Perşembe 17:29
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa Halkın Canını Yakıyor
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Haber İhbar hattımıza bu konu ile alakalı çok sayıda şikayet geliyor. Devlet Neden bu işe bir kısıtlama getirmiyor diyen vatandaş kanayan bu yaraya çare’yi devletten bekliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bir Düğme çevir al 40 TL Bu Zülümdür…

Haber ihbar hattımızı arayan T.G. adındaki bir vatandaş elektrik faturamı ödeyememiştim kapama açma adı altında 37 lira 30 kuruş para aldılar. Bu bir zulümdür.

Devletin buna bir çare bulması gerekir. Bugün ödenmesi gereken bir faturaya bir gün sonra kesme ihbarnamesi geliyor.

Bu süre içinde ödemezseniz hemen acımasızca 40 liraya yakın kapama –açma bedeli yazıyorlar.

Aynı şey İSKİ,Türksel,Vodafone ,İGDAŞ içinde geçerli. Türksel kullanıcısı bir vatandaş ise faturamı ödemeyi unutmuştum.

Aylık paketim 59 TL idi Fatura geldi 107 TL hemen arayıp neden bu kadar fatura geldi diye sordum.

Bana faturanızı geç ödediğimiz için 29 TL ye yakın bir kapama-açma bedeli işlenmiş dedi.

Bu kurum ise hatta kesmek için emek sarf etmeden kurum içi basit bir düğmeye basıp hattınızı kapatıyor ve bir sonraki faturanıza hemen 29 TL ekliyor.

Her kurum neden kendi kafasına göre kapama açma ücreti belirliyor…

Faturasını zamanında ödemediği için 29 ile 40 TL arasında kapama açma ücreti uygulayan kurumlara karşı halkın ciddi bir isyanda olduğu ile alakalı her gün haber ihbar hattımıza şikayetler geliyor.

Adının Mehmet Haliloğlu olduğu ifade eden bir vatandaş haber ihbar hattımızı arayarak aynen şunları söyledi: “Yaşam çok zor. Elektrik,Doğalgaz,Telefon, Su faturaları belimizi büküyor. Bazen denk getiremiyoruz. Diyelim ki 100 liralık bir faturanız var gününde ödemediniz bunun için 40 TL kapama -açma ücreti alınması demek % 40’a denk geliyor. Böyle bir kazanç nerede var ? Geçen ay 60 TL lik paketi olan Türksel faturamı ödeyemedim bir sonraki aya ise 29 TL kapama açma ücreti geldi. Bu da % 59’a denk geliyor.

Devlet buna mutlaka el atmalı demeli ki kapama açmalar fatura bedelinin % 3’ünü aşamaz. O zaman belki çözüm olur dedi.

Hiçbir abone yaşamak zorunda olduğu Elektrik,Su,Telefon,Doğalgaz faturalarını ödememek gibi bir şey yapamaz.Ancak hayatın zorlukları bazen faturaları ödememeyi gerektirebiliyor.

Ödeyen ve ödemeyen arasında da bir fark olmalı ama o fark faturanın % 60 ‘ına denk gelecek bir kapama-açma olmamalı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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