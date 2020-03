Obezite İçin İBB’den Niyet Mektubu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerinin yanında, uluslararası alanda yürütülen projelere de destek vermeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez, tüm dünyada ortak kutlanan 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde, İstanbul’da obeziteyle mücadele adına önemli bir adım atıldı. İBB, Danimarka Konsolosluğu ve Novo Nordisk, “Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı”na İstanbul’un “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul” projesiyle katılması için niyet mektubu imzaladı. Program, nüfuslarının toplamı 150 milyonu aşan 22 şehirde yürütülüyor.

Malta Köşkü’nde düzenlenen programda niyet mektubuna imzayı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Danimarka Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjøt, Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Burak Cem attı.



İstanbul’un sağlıklı gelişimine katkı sunmayı amaçlayan ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Diyabetli Çocuklar Vakfı’nın (DİYAÇEV) ortaklığıyla sürdürülecek olan proje, obezite ile mücadele ederek diyabetin artışını azaltmayı hedefliyor.



ARSLAN: “TOPLUMA HİZMET EDEN TÜM BİRİMLERİN BİRLİKTE ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ”

Programda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, projenin İstanbul ve kentliler adına önemli bir kazanç olacağına inandığını söyledi. Kronik hastalıkların; tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle obezite ve diyabet, kronik hastalıklar ve nedenleri içerisinde gittikçe artan oranda pay sahibi. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, nüfusun yaşlanması gibi sebepler obezite ve diyabete zemin hazırlıyor. Artan kentsel nüfus ile birlikte daha fazla bireyi etkisi altına alıyor. Bugün burada, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve önlem alındığında daha kaliteli, sağlıklı ve daha mutlu bir toplumu gelecekte inşa edebilmek, obezite ve diyabeti değiştirmek adına hayata geçirilecek çalışmaların ilk adımını atmak üzere toplandık. Topluma hizmet eden ve politika oluşturan tüm birimlerin eşgüdümü ve birlikte çalışmaları önem arz ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ve belediyemizin diğer kurumlarıyla birlikte çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Koruyucu, önleyici sağlık hizmetleri, eğitim ve farkındalık çalışmaları, diyetisyen destekleri, fiziksel hareketsizliği azaltacak halkımızın spor yapma imkanına kavuşacağı tesislerin kurulması için çalışıyoruz.”



CEM: “TÜRKİYE’DE HER 100 KİŞİDEN 14’ÜNDE DİYABET HASTALIĞI GÖRÜLÜYOR”

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Burak Cem de Türkiye’de obezite ve diyabetle mücadele çalışmalarına yönelik özel projelere, her zaman, koşulsuz destek verdiklerini söyledi. Girişimi, 2005’ten beri Türkiye’de sürdürdüklerini kaydeden Cem, şöyle devam etti:

“Türkiye, Avrupa’daki en yüksek diyabet sıklığına ve üçüncü en yüksek diyabetli birey sayısına sahip ülke. Her 100 kişiden 14’ünde diyabet hastalığı görülen Türkiye’de Ekim 2019’da yayınlanan 9. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) Diyabet Atlas verilerine göre 6.5 milyondan fazla diyabet hastası bulunuyor. Son yıllarda şehirleşmenin getirdiği hareketsiz yaşam, sağlıksız ve yanlış beslenme, genetik yatkınlık hem obezite hem de diyabete zemin hazırlıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bugün dünyada, 650 milyon obeziteli birey bulunuyor. Yine, 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obeziteli. Obeziteli bireylerden oluşan bir ülke yapsak dünyanın üçüncü büyük ülkesi olur. Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporuna göre 18 yaş üstü yetişkin nüfusta Türkiye yüzde 32 görülme sıklığı ile Avrupa şampiyonu. Günümüzde, Türkiye’de her 3 kişiden birisi obeziteli. ‘Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul’ projesi de diyabetin ana nedenlerinden biri olan obeziteyle mücadeleyi hedefliyor.”



GALSKJØT: “KATKIMIZ OLACAĞI İÇİN MUTLUYUZ”

“Dünyanın önde gelen şehirlerinden İstanbul’un bu programa katılarak şehrin sağlık durumunu geliştirmeye katkımız olacağı için mutluyuz” diyen Danimarka Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjøt ise, “Türkiye ile Danimarka arasındaki işbirlikleri yeni bir halka ile daha da güçlendi. Danimarka hükümeti olarak hem ülkemizde hem de dünyada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine uyumu önemsiyor ve bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak tüm çabaları desteklemeyi amaçlıyoruz. Diyabeti Değiştiren Şehirler programı ‘İyi Sağlık Durumu’ ile ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’ gelişme hedeflerine tam olarak hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.



İmza töreninden sonra 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul ve Dünya Obezite Günü” konulu bir panel de gerçekleştirildi.