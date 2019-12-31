Neden Elips Koleji ?

İşte O Röportaj…

Sn. Sercan ÇELEBİ, Elips Koleji’nin kuruluş ve gelişim sürecinden bahseder misiniz?

2015 yılında Elips Akademi Özel Ders ve Koçluk Merkezi olarak Nispetiye caddesinde bir ofiste kurulmuş ve şu an Etiler ve Sarıyer olmak üzere iki şubesi bulunan Özel Elips Kişisel Gelişim Kursu adı altında hizmetlerine devam etmektedir.2019 yılının Ağustos ayında Elips Akademi’nin tüm bilgi ve birikimlerinin aktarıldığı OKULHANE modeli ile Türkiye’nin ilk üniversite hazırlık koleji olan Elips Koleji kurulmuştur. Eğitim hayatına başladığımız ilk yıldan itibaren öğrencilerimizin istekleri ve mutlulukları doğrultusunda yönlendirmeler yaparak tüm öğrencilerimizi nitelikli üniversitelere yerleştirmenin gururunu yaşamaktayız.

İstanbul Times Haber Merkezi / Nurettin Koç

Elips Koleji’ni diğer okullardan farklı kılan özellikler nelerdir, öğrenciler neden sizi tercih etmeli?

Elips Koleji bir üniversite hazırlık lisesidir.2019 yılında okulhane adını verdiğimiz bir konseptle eğitim öğretim hayatına başlamıştır.Elips Kolejine gelen tüm öğrencilerin başka bir kurstan veya kurumdan veya özel ders alma ihtiyacı hissetmeden üniversite hazırlık sürecini tamamlamaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda test tekniklerini öğretecek ve tüm YKS müfredatını kapsayacak şekilde bir eğitim planlaması yapılmaktadır.Koçluk tabanlı ve bireysel farklılıkları dikkate alan eğitim sistemimiz ile 2015 yılından beri başarıyla devam etmekte olan kurs tecrübelerimizi okulumuza aktarıyoruz.Elips Akademi ödev takip programımız,düzenli CheckUp sistemimiz ve Kişiye Özel Soru Bankamızla öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecini kolaylaştırıyoruz. Öğrencilerimiz 12 kişilik butik sınıflarda derslerini görmektedirler.

Okulhane modeli nedir, kurumunuzda öğrencileriniz için verdiğiniz eğitimi yeterli buluyor musunuz? Öğrencileriniz üniversite hazırlık için kurslardan destek almak durumunda kalıyor mu?

Okulhane modeli, öğrencinin dışarıdan kurs veya öğretmen desteğine gerek kalmadan, okul ve üniversite hazırlık süreçlerinde her türlü desteği sağladığımız bir sistemdir. Bu modelde, öğrenciler hem okulda gerekli eğitimi alıyor hem de ek ders ve birebir etütlerle eksiklerini tamamlıyorlar. Sınav koçluğuyla öğrencilerimize rehberlik etmiş oluyoruz. Böylece, öğrencinin dışarıdan kaynak, öğretmen ya da rehberlik konusunda destek almasına gerek kalmıyor.Öğrenciler özel okul ve kurs hizmetini birlikte almaktadırlar.Öğrencilerimizin tüm eğitim ihtiyaçları tek bir çatı altında giderilmektedir.

Biz Elips Koleji olarak öğrencilerimize tüm imkanları sağlayarak onları geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerin eksiklerini,sıkıntılarını kurum içinde çözüyoruz. Haftalık olarak öğrencilerimizle koçluk görüşmeleri yapıyoruz. Biz, öğrencilerimize hem bir lise hem de üniversiteye hazırlık kursu olarak hizmet veriyoruz. Bunun yanında koçluk yaparak motive ediyor, yönlendiriyor ve eksiklerini tamamlıyoruz. Aile ile ayda bir değerlendirme toplantısı yaparak öğrenciyi haftalık ve aylık olarak takip ediyoruz.

Koçluk sisteminden bahsettiniz. Koçluk görüşmelerinin öğrencilerin başarısına katkısı nedir?

Profesyonel Bireysel Eğitim Koçluğu, öğrencilerimizi hem kariyer hem de eğitim konusunda yönlendirdiğimiz, öğrencilerimizin bu süreçte yaşadığı her türlü zorlukla başa çıkabilmesi için profesyonel destek ve danışmanlık hizmetidir. Öğrencilerin hedeflerini gerçekleştirmeleri için gerekli imkanı ve motivasyonu sağlıyor,eksiklerini en hızlı şekilde kapatarak onları geleceğe hazırlıyoruz.

Elips Koleji koçluk tabanlı ve kişiselleştirilmiş bir eğitim modeli üzerine yoğunlaşmıştır.Her öğrenci bir birinden farklıdır.Bu yüzden bizler bu farklılıkları dikkate alarak her öğrenci için YKS maratonundaki zorlu süreciplanlamaktayız.Eğitim koçlarımız öncelikle Elips Koleji Check UP sistemi ile öğrencilerimizin tüm branşlardan eksikliklerini konu merkezli ve çözemediği soru tiplerini dikkate alarak analiz eder.Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili planlamalar yapılır ve kişiye özel soru bankası oluşturulur.Elips Akademi ödev takip uygulaması ile öğrencilerin seviyesine uygun kaynaklardan merdiven sistemi olarak adlandırdığımız kolaydan zora sıralanan doğru kaynaklar ile ödevlendirme yapılır.Ayrıca etütler ve birebir dersler ile konuların tekrar edilmesi sağlanır.

Analiz nasıl yapılır ve kişiye özel soru bankası nasıl oluşturulur?

Elips Koleji CheckUp Sistemi kapsamında öğrencilerimize yeterli sayıda TYT ve AYT deneme sınavları uygulanır. Tüm branşlarınkonu eksikleri yüzdelik olarak belirlenir. Öğrencinin analiz yapılan dönemdeki yaklaşık Türkiye başarı sıralaması tespit edilir ve hedefler belirlenir.Üniversite sınavında çıkan soruların konularının soru sayıları, getirdikleri puanlar ve öğrenme kolaylıkları dikkate alınarak öncelikliçalışma konu listeleri belirlenir.Bu çalışma konu listeleri dikkate alınarak Elips Akademi Yayınları soru havuzu kullanılarak öğrencimizin sadece kendi eksiklerinden oluşan Kişiye Özel Soru Bankası hazırlanır.

Bu kitabın diğer üniversite hazırlık kitaplarından farkı nedir?

Elips Koleji bir okuldan fazlasıdır.Dersler üniversite sınavında çıkabilecek soruların hızlıca kavranıp çözülebileceği şeklide anlatılır. Haftalık ders çizelgesinde sabit olarak yer alan SORU ÇÖZÜM DERSLERİ’ nde farklı çözüm teknikleri tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere gösterilir. Yani öğretmen öğrencilere seçtiği soruları kendisi çözer. Bununla birlikte öğrenciler koçları tarafından verilen ödevlerinde çözemedikleri soruları soru çözüm günlerinde öğretmenlerine sorabilirler. Ayrıca BİREYSEL DERS ÇALIŞMA SAATLERİ ile okulumuzdaki etütlerde öğretmenlerimizin gözetiminde çalışırlar.

Sercan hocam , son olarak neler söylemek istersiniz?

Vizyonumuz, Elips Kolejinde eğitim almış her öğrenciyi Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı iyi bir yurttaş, öğrenmeyi seven, üretken, çözüm odaklı, yaşadığı dünyanın ve zamanın değişim ve gelişimine ayak uydurabilen bireyler olarak yetiştirmektir.Öğrencilerimiz bizim için çok özel ve değerlidirler.Unutmamak gerekir ki iyi bir başlangıç yarı yarıya başarı demektir.Bu uzun ve zor süreçte siz sevgili öğrencilerimiz ve saygıdeğer velilerimizin yanında bulunmaktan gurur duyuyoruz.

İletişim Bilgileri :

Adres: Konaklar mah Meşeli sok No 19 /4. Levent -Beşiktaş

(0212) 269 22 21

www.elipskoleji.com

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)