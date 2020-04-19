Naciye Varan Hakka Yürüdü

Merhumeye Allah'tan Rahmet Kederli Ailesine Başsağlığı Dileriz

Sağlık Bakanlığının COVİD 19 salgın tedbirleri kapsamında alınan önlemler gereği sadece ailesinden çok az sayıda yakınının katılımı ile ebediyete yolcu edilecek olan merhum Naciye Varan'ın vefatından dolayı çok sayıda aile dostu telefon ve diğer sosyal kitle iletşim aracı vasıtası ile Varan ve Urlu ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Eczanı Nermin Urlu Annesinin Vefatı dolayısıyla acısını paylaşan dostlarına teşekkür etti...

"Annemin vefatını öğrenen hastane çalışanlarımız başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında arayıp taziye dileklerini ileten bütün dost,akraba ve arkadaşlarıma acılı günümde beni yalnız bırakmadıkları için kendim ve ailem adına teşekkür ederim"şeklinde konuştu.

Avrasya Hastaneler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Hüseyin Urlu'da Kavınvalidesi Naciye Varan'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini paylaşan bütün eş,dost,akraba ve çalışma arkadaşlarına acılarına ortak oldukları için teşekkür etti.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak bizlerde başta Nermin Urlu,İskender Varan,Amir Varan,Hülya Erol ve Op.Dr.Hüseyin Urlu'ya baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

Bu vesileyle merhumenin daha önce hakkın rahmetine kavuşan Evladı Behsat Varan'a da da Allah'tan rahmet diliyoruz.

İstanbul Times Yayın Grubu Adına / Gazeteci Yazar Hüseyin ÇETİNER