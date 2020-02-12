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Müzelere Hülle İle Atama

Gaziantep Müzesinde çalışan arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharının ardından müzelerde liyakat tartışmaları devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, müzelerde yaşanan mobbing iddialarını ve usulsüz atamaları TBMM gündemine taşıdı. Konu ile ilgili TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY tarafından yazılı olarak yanıtlanması istenen soru önergesinde usulsüz atamalara dikkat çeken Karabat, müdür ve Müdür yardımcılığı kadrolarına atamaların nasıl yapıldığını sordu.

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12 Şubat 2020 Çarşamba 12:13
Müzelere Hülle İle Atama
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 Devlet kurumlarına yapılan atamaların yaşanan her felakette belirgin bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Karabat, ülkemizin kültürel mirasının da bu liyakatsizlikten nasibini aldığını, iktidarın politikaları sonucu kültürel mirasımızın iş bilmeyen ellerin altında olduğunu savundu.

Başakşehir Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner


ÇALIŞMA BARIŞI BOZULDU

Yapılan atamalardaki usulsüzlüklere dikkat çeken Karabat: “Müzelere hülleyle yapılan atamalar, toplum vicdanını yaralamanın da ötesine geçerek, ciddi bir değer yitimine neden oluyor. Kamu kuruluşlarında emekçiler sadece yöneticilerden değil birbirlerinden dahi nefret edip korkar hale geldi.” dedi.

 

LİYAKATSİZLİK ÖLÜM GETİRİYOR

Yöneticilerin kurumları yönetebilmek adına mobing yapmaya yöneldiğini söyleyen Karabat, iş yerlerinin psikolojik şiddet ve ‘mobinghaneye’ dönüştüğünü Savundu. Açıklamasının devamında Gaziantep Müzesi çalışanı Merve Kaçmış’ın intiharını hatırlatan Karabat, hatırlatarak; “Liyakatsiz müdür ve müdür yardımcıları sorunu bir an önce çözülmelidir. Kurumlara yeterli donanıma sahip liyakatli yöneticiler, sınavla atanmalıdır” dedi.

 

Karabat’ın Kültür Bakanlığına yönelttiği sorular şöyle:

- Görevde yükselme, mesleki yeterlilik sınavları en son hangi tarihte yapılmıştır? Bu sınavdan sonra sınavsız biçimde kaç kişi müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına getirilmiştir? Bunlar hangi kurum ve müzelerde görev yapmaktadırlar?

- Liyakatsiz, sınavsız atanan müdürlerin personele mobbing uyguladığı yönündeki bilgiler doğru mudur? Bakanlığınıza bununla ilgili ulaşmış şikâyet sayısı kaçtır? Bunlarla ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır? Şikâyetlerin kaç tanesi cevaplanmıştır? Kaç müdür ya da müdür yardımcısı hakkında işlem yapılmıştır?

Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri, Müdür ve Müdür Yardımcıları kadrolarında liyakat sahibi olmayan, gerekli sınavları kazanamayan, sınavlara girmemiş personel için bir sıçrama basamağı olarak kullanılmaya devam edecek midir?
Kaynak:Başakşehir Times Ajansı

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