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Meydan ve Sokaklar Mesai Başlangıcına Hazır Hale Getirildi
Meydan ve Sokaklar Mesai Başlangıcına...

Meydan ve Sokaklar Mesai Başlangıcına Hazır Hale Getirildi

​​​​​​​İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, kentin meydan ve caddelerini dezenfekte etmeyi sürdürdü. Toplam 168 personelin ve 21 aracın katıldığı çalışmalarda, 130 bin metrekarelik bir alan virüsten arındırıldı. İstanbul, pazartesi günü iş başı yapacak yurttaşlar için hazır hale getirildi. Sokağa çıkma yasağı boyunca, daha steril bir İstanbul için, sahada bulunan İSTAÇ, tonlarca tıbbi atığın bertarafını da titizlikle sürdürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Nisan 2020 Pazar 16:05
Meydan ve Sokaklar Mesai Başlangıcına Hazır Hale Getirildi
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında, düzenli olarak, meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvar, hastane önü ve resmi kurum ayırt etmeksizin tüm kenti dezenfekte eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca da çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul’un en işlek bölgelerinden olan Bağdat ve İstiklal caddelerinin yanı sıra Kadıköy, Eminönü ve Taksim meydanları, pandemiden dolayı bir kez daha temizlendi. Salgının yayılma olasılığı çok yüksek olan meydan ve sokaklar, hafta başında işe gidecek yurttaşlar için, hazır hale getirildi.

Temizlik çalışmalarına İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı da katıldı. Çalışmaları yerinde denetleyen Canlı, İBB’nin her koşulda 7/24 görev yaptığını vurgulayarak yurttaşlara “evde kal” çağrısında bulundu.

ÇALIŞMALARA 168 PERSONEL 21 ARAÇ KATILDI

İstanbul’un her iki yakasında da yürütülen çalışmalara, toplam 168 personel katıldı. Temizlik çalışmalarında mekanik süpürme ve yıkama araçları, elektrikli temizlik makinesi gibi 21 ekipman kullanıldı.

130 BİN METREKARE KORONAVİRÜSTEN ARINDIRILDI

Ekiplerin, koronavirüs riskine karşı tam donanımlı koruyucu kıyafetlerle katıldığı çalışmalarda, kentin her iki yakasında toplam 130 bin metrekarelik bir alanda temizlik ve dezenfektasyon işlemi gerçekleştirildi.

SAĞLIĞA ZARARSIZ DEZENFEKTANLAR SEÇİLDİ

Dezenfektasyon sırasında, insan ve çevre sağlığına bir zararı olamayan, mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri kullanıldı. Temizlik amacıyla kullanılan ürünler ise toplum sağlığı dikkate alınarak, bilimsel ölçütler ışığında belirlendi.

İSTAÇ 968 PERSONELLE SAHADA

Öte yandan sokağa çıkma yasağı boyunca İSTAÇ, 968 personel ile sahadaydı. Tıbbi ve evsel atık toplama-bertaraf tesisleri, aktarma istasyonları, makine bakım, kent ve hal temizlik, güvenlik ve destek hizmetlerinde görevli ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

ATIK YAKMA VE STERİLİZASYON TESİSLERİNDE YOĞUN MESAİ

Salgının yayılmasındaki en önemli etkenlerin başında gelen tıbbi atıkların bertarafı da, sokağa çıkma yasağı boyunca hız kesmedi. Gün boyunca 8 bini aşkın noktadan, sızdırmaz araçlarla toplanan tonlarca tıbbi atık, İBB’nin tıbbi atık yakma ve sterilizasyon tesislerinde bertaraf edildi. Tesislerde çalışan ekiplerin yoğun mesaisi sürdü.

Toplama araçları, atıklarını boşalttıktan sonra, yeni bir sefere çıkmadan önce, tamamen dezenfekte edildi. Böylece araçların, kente koronavirüs taşımasının önü alındı. Ekipler de, atıkların toplanması sırasında, tam donanımlı koruyucu ekipman kullandı. Hastalığın, sahadaki ekiplere bulaşmasına karşı her türlü önlem alındı.

Son Güncelleme: 12.04.2020 18:32
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