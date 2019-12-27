Metrobüs Hattında Yeni Test Aracı

44 istasyonlu Metrobüs hattında 600 araç çalışıyor. Bu araçların her birinin kat ettiği kilometre ise bir milyon 700 binler seviyesinde. Eskiyen metrobüs filosunu yenilemek için gereken bütçe İBB Meclisi tarafından onaylanmıştı.

İETT Genel Müdürlüğü filoyu yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak metrobüs filosunda bulunan 250 adet CAPACITY aracının yeni modelinin test sürüşlerine başlandı.

Lüksemburg’ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan mevcut test aracı, bir önceki modele göre bazı yeni özellikler barındırıyor. 21 metre uzunluğuna sahip olan araç, EURO 6 motor donatılmış durumda. Araçla ilgili dikkat çeken özellik ise kapılarının dışa doğru açılıyor olması.

Şimdilik boş haldeyken testlere tabi tutulan Mercedes CAPACITY L modeli aracın, yakıt tüketimi, yol tutuş özellikleri inceleniyor. Kısa süre sonra kum torbaları yüklenerek test edilecek araç, bol iniş ve çıkışları olan Metrobüs yolunda seyretmeye başladı.