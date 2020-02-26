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Metro Karnesini İstanbullularla Paylaştı

İBB, şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik ilkesi gereği, METRO İSTANBUL AŞ’nin İşletme Performans Karnesi’ni her ay İstanbullularla paylaşmaya başladı. İstanbul’da Ocak ayında raylı sistemlerle 60 milyona yakın yolcu taşındı. Yolcu memnuniyet oranı yüzde 96,1 olarak gerçekleşti.

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26 Şubat 2020 Çarşamba 14:51
Metro Karnesini İstanbullularla Paylaştı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi METRO İSTANBUL AŞ, verilerini İstanbullulara açtı. Şeffaf ve hesap verilebilir yeni nesil belediyecilik anlayışıyla hareket eden şirket, her ay düzenli olarak hazırlanan İşletme Performans Karnesi’ni web sitesi üzerinden tüm İstanbullularla paylaşmaya başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner
Karnede, METRO İSTANBUL’un bir önceki aya ait verileri, hedefleri ile 5 kıtada 38 metronun üyesi olduğu uluslararası benchmarking (bilgi karşılaştırması) organizasyonu Nova-Comet’in öngördüğü ortalama seviye, karşılaştırmalı olarak veriliyor.


60 MİLYONA YAKIN İSTANBULLU METROYU TERCİH ETTİ…
 

www.metro.istanbul adresinde yayınlanan Ocak 2020 İşletme Performans Karnesi’ne göre, İstanbul’un metrolarında 2020’nin yılın ilk ayında 158 istasyonda 844 araçla 153 bin 240 sefer gerçekleştirildi. 2019’un Ocak ayında araçlar 149 bin 778 sefer düzenlemişti. Geçen yılın Ocak ayında 8.4 milyon kilometre yol kat eden metro araçları, bu yıl aynı ayda 8.7 milyon kilometreye ulaştı. Ocak ayında İBB’ye ait raylı sistemlerle 60 milyona yakın yolcu taşındı.
 

YOLCULAR METROLARDAN MEMNUN

İstanbul’un raylı sistemlerinde yolcu memnuniyeti; düzen ve dakiklik, konfor, karşılama, yürüyen merdiven ve asansör çalışma durumu, temizlik, bilgilendirme gibi 17 ayrı kriter üzerinden değerlendiriliyor. Gizli Müşteri Araştırması olarak ifade edilen memnuniyet oranı, Ocak ayında yüzde 96,1 olarak gerçekleşti.
 

METRO İSTANBUL’da Ocak ayı sefer gerçekleştirme oranı da 99,74 oldu. Oranın Nova-Comet’ın yüzde 98,7’lik ortalamasının üzerinde çıkması, İstanbul’daki metro sisteminin servis kalitesinin yüksek olduğunu gösterdi.
 

Raylı sistemlerin geçen ayki kapasite kullanım yoğunluğu ise yüzde 56,9 çıkarak, yüzde 69,9 olan Nova-Comet ortalamasının altında kaldı. Kapasite kullanım yoğunluğun ortalamanın altında olması yolcu konforunu olumlu etkiledi. Yoğun saatlerde kullanılan araç oranı da Nova-Comet ortalamasıyla aynı oranda yüzde 82 olarak gerçekleşti. Bu da filodaki araçların yoğun saatlerde verimli kullanıldığını gösterdi.
 

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN VERİMLİLİĞİ ARTTIRILACAK
 

METRO İSTANBUL’un İşletme Performans Karnesi’ne göre, Ocak ayında istasyonlardaki asansörlerin kullanıma hazır olma oranı yüzde 96,64, Nova-Comet ortalaması ise yüzde 98,2 düzeyinde. Hatlarda yaşanan asansör problemlerinin hidrolik asansörlerde daha yoğun elektrikli asansörlerde daha az düzeyde olduğunu tespit eden ekipler, tamir ve bakım çalışmalarını ay boyunca aralıksız sürdürdü.
 

Yürüyen merdivenlerin kullanıma hazır olma oranı da yüzde 98,2 olan Nova-Comet ortalamasının hemen altında 98,01 gerçekleşti. Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı’nda (T4) ekipman sayısının diğer hatalara göre az olmasından dolayı daha sık arıza meydana geldiği, bunun da yürüyen merdiven verimliliği ortalamasını etkilediği tespit edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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