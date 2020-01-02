Mekke'nin 1389.Fetih Yıl Dönümü Coşku İle Kutlandı

Anadolu Gençlik Derbeği Zeytinburnu Şube Başkanı Tacettin Özer Müslüman Bilinçli Olmalı Dedi

Açılış konuşmasını Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Zeytinburnu İlçe Başkanı Tacettin Özer yaptı.Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençlik yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Özer, "Aralık ayında Siyer-i Nebi Yarışması düzenledik. Burada onun ödül törenini de gerçekleştireceğiz. Biz bu programı alternatif bir etkinlik olarak gerçekleştirmiyoruz. İnsanları televizyonun karşısından ve günahlarından bir dakika olsun uzaklaştırabilir miyiz gayreti içindeyiz. Her yıl bu tarihte Türkiye'nin 81 ilinde ve yüzlerce ilçede bu tarz faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

Başkan Tacettin özer konuşmasını şöyle sürdürdü. ‘’Anadolu Genlik Derneği Öteden beri bilgili, inançlı, saygılı, değerlerine her zaman önem veren, milletine ve bayrağına sevdalı, vatanına bağlı bir gençlik yetiştirmek üzere çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne hâkim olması mücahedesinde bulunmaktayız. Anadolu Gençlik Derneğimizin ilk günden beri geleneksel olarak kutladığı Mekke’nin Fethi Programı bu yıl da 81 şubemizde 600 kadar noktada icra edilmektedir. Bu programlardaki amacımız gençlerimize fetih şuurunu verebilmektir. Diğer taraftan biz “eğlence” adı altında bütün dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz.Hepinize katılımınızdan ve duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Peki, biz Anadolu Gençlik Dernekleri olarak neler yapıyoruz: Anadolu Gençlik Derneği olarak Aralık ayı içerisinde tüm liselerde ve imam-hatiplerde Siyer-i Nebi yarışması düzenledik. Ortaokullarda ülke genelinde oluşturduğumuz Kâşif Grupları ile öğrencilerimizi hem kitapla buluşturuyoruz hem de onlara temel İslami değerlerimizi anlatıyoruz. Hem Lise öğrencileri ile hem de ortaokul öğrencileri ile haftalık sohbet programlarımız devam ediyor. Kitap kritikleri ve sinema günleri, farklı sosyal etkinlikler bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ayrıca genç kardeşlerimizin okul derslerine yardımcı oluyoruz.

Her yıl düzenlediğimiz yaz etkinlikleri ve kış kamplarıyla yeni nesilleri Kur’an-ı Kerim ile buluşturuyoruz. Peygamber Efendimiz (sas)’in hayatını daha yakından tanıma fırsatı veriyoruz. Tarihi mekânları ziyaret ediyor, sportif müsabakalar, çadır kampları gibi etkinliklerle ortaokullu, liseli gençler arasında kardeşlik, merhamet, paylaşmak gibi temel değerlerimizin kuvvetlenmesine katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin tüm üniversitelerinde her kesimden gence ulaşmak ve onlara inancımızın temel değerlerini anlatmak için bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Yine hanımefendilere yönelik haftalık sohbetlerimiz bütün ülke genelinde bine yakın noktada devam etmektedir. Yetişkinlere yönelik olarak ülke genelinde haftalık Şuur Derslerimiz de sürdürülmektedir.

Ayrıca yayın alanında Anadolu Gençlik Dergimiz, Genç İstikbal Dergimiz ve Keşif Dergisi en güzel şekilde okuyucusuyla buluşmaya devam etmektedir. Biz bütün samimiyetimizle inanıyoruz ki Anadolu Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön verecek gençlik kadrolarının harmanlandığı yerdir. Dicle kenarındaki kuzulara kol kanat germek için, çorbasını komşusuyla paylaşmak için, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı hak ve adalet ekseninde bir ve bütün tutmak için çalışmalarımız devam edecektir dedi.

Emre Öter’in sunuculuğunu yaptığı gecede AGD İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mekke’nin Fethi ile ilgili kısa bir konferans verdi. Ardından AGD Zeytinburnu Ortaokul ve Lise komisyonları bir gösteri yaptılar. Programın sonunda Siyer-i Nebi Yarışmasında derce giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Anadolu Gençlik Derneğine bugüne başkanlık yapmış önemli isimlere plaket takdim edildi. Bu çok özel program ikramlarla sona erdi.