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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda Test Sürüşleri Devam Ediyor

İstanbul için çok önemli bir raylı sistem olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun 1. Etap Mecidiyeköy - Mahmutbey Hattı’nda test sürüşleri devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Şubat Pazar günü test sürüşlerine katılacak ve metronun hizmete alınacağı tarihi açıklayacak.

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14 Şubat 2020 Cuma 13:12
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda Test Sürüşleri Devam Ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB), önümüzdeki aylarda açılmaya hazırlanan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda incelemelerde bulunacak ve devam eden test sürüşlerine katılacak. Törende İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve diğer İBB Bürokratları ile yüklenici firma temsilcileri de yer alacak.


Katılımcılar, Mecidiyeköy –Şişli istasyonundan M7 Test Trenine binerek ve Tekstilkent depo sahasına geçecek. Depo Sahası ve Bakım Atölyesi incelemelerde bulunacak. Başkan İmamoğlu, burada metro hattı ile ilgili bilgiler verecek. Hattın hizmete alınacağı tarihi açıklayacak.

Törende, metro yapımı nedeniyle uzun süredir kapalı tutulan Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Metrobüs arasındaki yaya koridorunu da yeniden hizmete alınacak.


Toplam Uzunluğu 24,5 kilometre olan 19 adet istasyonlu Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın birinci etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı 17,5 kilometre ve 15 istasyondan oluşuyor.


PROGRAM:

Tarih: 16 Şubat 2020 Pazar

Saat: 11:00

Yer: Mecidiyeköy Metro Yaya Bağlantı Koridoru

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