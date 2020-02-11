banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil Edildi
Son Dakika
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil...
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor
Son Dakika
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor
Özyalçıner: İstanbul’un Genleri İle Oynandığını İddia Etti
Son Dakika
Özyalçıner: İstanbul’un Genleri İle Oynandığını...
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir Tokat Gelmeli..
Son Dakika
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir...

Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil Edildi

UKOME’nin bugün uygulamaya konulan kararıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi. Böylece bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray’a binen tam biletli vatandaşlar 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler 3,50 lira yerine 1,70 lira ödeyecek.

haber 1
haber 1
11 Şubat 2020 Salı 09:51
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil Edildi
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar almıştı. Karar, bugün uygulamaya girdi.

İstanbul Times Haber Merkezi /  Hüseyin Çetiner

AKTARMAYLA MARMARAY’DA DAHA AZ ÜCRET ÖDENECEK
 

UKOME’nin aynı toplantıda İstanbullulardan gelen yoğun talep üzerine aldığı kararla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray da İstanbul genelinde uygulanan İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi. Böylece aktarma yapan İstanbullular, daha az ücret ödeyerek Marmaray hattından faydalanabilecek.


Kararla; bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray’a binen tam biletli bir yolcu 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler 3,50 lira yerine 1,70 lira, öğretmenler ise 5,40 lira yerine 2,50 lira ödeyecek. Aktarma yapan yolcular inişte iade ücreti alamayacak.


Örneğin Marmaray hattına aktarma yapma imkanı olmasaydı, Marmaray’a aktarma yapan ve tam İstanbulkart kullanan vatandaşlar 3,50 lira metro ücreti ödedikten sonra Halkalı yönüne doğru gitmesi durumunda (maksimum 12 durak) 3,50 -4,50 lira, Gebze yönüne doğru gitmesi durumunda ise (maksimum 30 durak) 3,50 -7,00 lira Marmaray ücreti ödeyerek toplamda 7,00 -10,50 lira toplam ücretle tamamlayacaktı.


Aktarmanın yer aldığı yeni ücret tarifesine göre ise Marmaraya aktarma yapan ve tam İstanbulkart kullanan bir yolcu, 3,50 lira metro ücreti ödedikten sonra Marmaray Aktarması için 3,50 lira daha ücret ödeyerek yolculuğunu Marmaray hattında ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL toplam ücretle tamamlayacak.


Bu yolculukları sabah/akşam yapan Gebze yönüne giden İstanbullular, günlük 7 liradan aylık olarak (26 gün üzerinden) 182 lira daha az ücretle seyahat edebilecek.
 

MEVCUT

ÖNERİ (TL)

İstasyon Sayısı

Tam

İndirimli

İndirimli 2

Tam

İndirimli

İndirimli 2

Abonman Limit Miktarı

Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı

Marmaray Kurumsal Bilet Miktarı

1 – 7İSTASYON

2,60 TL

1,25 TL

1,85 TL

3,50 TL

1,70 TL

2,50 TL

1 Limit

3 Limit

1 Limit

8 – 14İSTASYON

3,25 TL

1,55 TL

2,30 TL

4,50 TL

2,10 TL

3,10 TL

2 Limit

3 Limit

1 Limit

15 – 21 İSTASYON

3,80 TL

1,80 TL

2,70 TL

5,20 TL

2,50 TL

3,65 TL

2 Limit

3 Limit

1 Limit

22 – 28 İSTASYON

4,40 TL

2,10 TL

3,15 TL

6,00 TL

2,85 TL

4,25 TL

3 Limit

3 Limit

1 Limit

29 – 35 İSTASYON

5,20 TL

2,50 TL

3,70 TL

7,00 TL

3,35 TL

5,00 TL

3 Limit

3 Limit

1 Limit

36 – 43 İSTASYON

5,70 TL

2,75 TL

4,00 TL

7,75 TL

3,50 TL

5,40 TL

4 Limit

3 Limit

1 Limit

Aktarma*

-

-

-

3,50 TL

1,70 TL

2,50 TL

-

-

-

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2020 18:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Safir Mücevherlerin Tam zamanı!
Safir Mücevherlerin Tam zamanı!
Doğru Malzeme Seçimi Binalarda Deprem Zararını Azaltıyor
Doğru Malzeme Seçimi Binalarda Deprem Zararını Azaltıyor
Hilal ile Haçın Bitmeyen Savaşı
Hilal ile Haçın Bitmeyen Savaşı
Zabıta Personeline “Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim” Eğitimi
Zabıta Personeline “Etkin İletişim ve Şiddetsiz İletişim” Eğitimi
Kente Uygun Sürdürülebilir Çözümler Benimsenmeli
Kente Uygun Sürdürülebilir Çözümler Benimsenmeli

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169